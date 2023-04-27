Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã Đàm Thu Trang, biết được lý do ai cũng phải bật cười nắc nẻ

Hậu trường 27/04/2023 11:01

Dòng chia sẻ hài hước của Cường Đô La khiến dân tình cười không ngớt.

Trên trang cá nhân, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc đạp xe nâng ca sức khỏe. Tuy nhiên, dòng chú thích của đại gia phố núi lại khiến dân tình cười nắc nẻ. Anh trách bà xã: 'Không hiểu vợ Đàm Thu Trang nuôi kiểu gì mà sáng nay đạp xe tự selfie mấy tấm mà nhìn cái mặt không thể tròn hơn được nữa'.

Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã Đàm Thu Trang, biết được lý do ai cũng phải bật cười nắc nẻ - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc đạp xe nâng ca sức khỏe - Ảnh: Chụp màn hình 
Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã Đàm Thu Trang, biết được lý do ai cũng phải bật cười nắc nẻ - Ảnh 2
Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã vì chăm chồng tốt quá khiến anh tăng cân - Ảnh: FBNV

Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã vì chăm chồng tốt quá khiến anh tăng cân. Không ít đấng mày râu vào “ghen tỵ” vì Cường Đô La có vợ tâm lý đến vậy. Không chỉ xinh đẹp, khéo léo mà Đàm Thu Trang còn là người vợ, người mẹ biết vun vén gia đình. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như:

- Em ước được vợ chăm béo tốt như anh nè, có vợ vừa trẻ đẹp, chăm chồng khéo là ước mơ của bao người đó anh ơi.

- Béo lên nhìn phúc hậu hơn ông ạ, nhìn đã thấy hạnh phúc rồi.

- Ngưỡng mộ gia đình này lắm luôn ạ, hạnh phúc luôn ngọt ngào.

- Hạnh phúc nên tự khắc cân cứ tăng vèo vèo đó.

Hiện tại, gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ của cộng đồng mạng. Không chỉ khiến dân tình trầm trồ với những món quà "khủng" tiền tỷ tặng con mà vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La luôn có những khoảnh khắc thú vị, hạnh phúc bên Subeo và Suchin.

Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã Đàm Thu Trang, biết được lý do ai cũng phải bật cười nắc nẻ - Ảnh 3
Gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Đàm Thu Trang là ca sĩ, người mẫu sinh năm 1989 tại tỉnh Lạng Sơn. Cô nổi tiếng nhờ vẻ đẹp nóng bỏng và thường gây ấn tượng khi mặc bikini khoe vóc dáng gợi cảm. Vợ của Cường Đô La cao 1m76, từng lọt Top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, Top 6 chương trình VietNam Next Top Model 2010 và giải Hoa khôi Xứ Lạng 2010.

Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã Đàm Thu Trang, biết được lý do ai cũng phải bật cười nắc nẻ - Ảnh 4
Vợ chồng Cường Đô La được khen ngợi là trai tài-gái sắc - Ảnh: Internet

Doanh nhân Cường Đô La (Tên thật là Nguyễn Quốc Cường) sinh năm 1982 tại tỉnh Gia Lai nhưng sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Nổi tiếng là một công tử ăn chơi có đẳng cấp, là một tay đua có hạng, người sở hữu nhiều siêu xe và mối quan hệ với nhiều mỹ nhân trong giới showbiz.

Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã Đàm Thu Trang, biết được lý do ai cũng phải bật cười nắc nẻ - Ảnh 5
Nhiều người vô cùng ngưỡng mộ tình yêu đẹp như cổ tích của hai vợ chồng - Ảnh: FBNV
Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2

Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2

Vào tối ngày 31/3, Đàm Thu Trang - bà xã của Cường Đô La đã đăng tải những bức ảnh khoe bụng bầu vượt mặt cùng thông báo mang thai con thứ 2.

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