Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2

Vào tối ngày 31/3, Đàm Thu Trang - bà xã của Cường Đô La đã đăng tải những bức ảnh khoe bụng bầu vượt mặt cùng thông báo mang thai con thứ 2.

Trên trang cá nhân mới đây, Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô La đã chính thức công khai chuyện đang mang thai nhóc tì thứ hai. Cô viết: "Chúc mừng Suchin lên chức chị ba". Bà xã Cường Đô La đăng tải bức hình chụp ảnh bầu với bụng to vượt mặt. Cô âu yếm bên Suchin, nhóc tỳ dành tặng cho em bé trong bụng mẹ nụ hôn ngọt ngào. Người đẹp cũng chia sẻ cận cảnh bụng bầu to vượt mặt của mình. Nhiều người đoán rằng, bà xã Cường Đô La đã sắp tới ngày dự sinh nên mới không ngại công khai chuyện bầu bí. Trong hình ảnh, nhóc tì Suchin thích thú thơm lên bụng bầu của mẹ.

Cường Đô La còn để lại bình luận "Cảm ơn vợ yêu" dưới bài thông báo mang bầu lần 2 của bà xã - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, Cường Đô La còn để lại bình luận: "Cảm ơn vợ yêu" dưới bài viết của bà xã. Bên cạnh đó, ông xã của Đàm Thu Trang cũng đăng tải loạt ảnh "vợ bầu" cùng cô con gái Suchin đáng yêu. Ngay sau đó, khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ông xã của Đàm Thu Trang cũng đăng tải loạt ảnh "vợ bầu" cùng cô con gái Suchin đáng yêu - Ảnh: FBNV

Sau khi về chung nhà, hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Cường Đô La và Đàm Thu Trang được nhiều người ngưỡng mộ. Bà xã đại gia phố núi được nhận xét là người phụ nữ khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với con riêng của chồng. Hiện tại, cặp đôi đón tin vui, chính thức lên chức lần nữa. Trước đó, Đàm Thu Trang liên tục dính nghi vấn bầu bí nhóc tì thứ 2. Tuy nhiên, cả người đẹp lẫn ông xã Cường Đô La chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận. Thậm chí, cặp đôi còn được cho là sang Mỹ thời gian vừa qua để dưỡng thai. Trong những lần xuất hiện trước đó trên mạng xã hội, Đàm Thu Trang cũng liên tục có động thái dùng tay che chắn cẩn thận. Trên trang cá nhân, bà xã Cường Đô La cũng chỉ chia sẻ hình ảnh chụp cận mặt. Tuy nhiên qua nét mặt có phần phát tướng, nhiều người đều đặt nghi vấn chuyện Đàm Thu Trang mang thai.

Đàm Thu Trang thông báo mang thai lần 2, động thái của Cường Đô La gây chú ý Vào ngày 31/3, vợ của Cường Đô La - Đàm Thu Trang đã thông báo mang thai lần 2 trên trang cá nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-thai-cua-cuong-o-la-sau-khi-ba-xa-thong-bao-mang-bau-nhoc-ty-thu-2-568496.html