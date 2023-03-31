Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2

Hậu trường 31/03/2023 21:59

Vào tối ngày 31/3, Đàm Thu Trang - bà xã của Cường Đô La đã đăng tải những bức ảnh khoe bụng bầu vượt mặt cùng thông báo mang thai con thứ 2.

Trên trang cá nhân mới đây, Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô La đã chính thức công khai chuyện đang mang thai nhóc tì thứ hai. Cô viết: "Chúc mừng Suchin lên chức chị ba". Bà xã Cường Đô La đăng tải bức hình chụp ảnh bầu với bụng to vượt mặt. Cô âu yếm bên Suchin, nhóc tỳ dành tặng cho em bé trong bụng mẹ nụ hôn ngọt ngào. 

Người đẹp cũng chia sẻ cận cảnh bụng bầu to vượt mặt của mình. Nhiều người đoán rằng, bà xã Cường Đô La đã sắp tới ngày dự sinh nên mới không ngại công khai chuyện bầu bí. Trong hình ảnh, nhóc tì Suchin thích thú thơm lên bụng bầu của mẹ. 

Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2 - Ảnh 1
Cường Đô La còn để lại bình luận "Cảm ơn vợ yêu" dưới bài thông báo mang bầu lần 2 của bà xã - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Cường Đô La còn để lại bình luận: "Cảm ơn vợ yêu" dưới bài viết của bà xã. Bên cạnh đó, ông xã của Đàm Thu Trang cũng đăng tải loạt ảnh "vợ bầu" cùng cô con gái Suchin đáng yêu. Ngay sau đó, khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2 - Ảnh 2Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2 - Ảnh 3Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2 - Ảnh 4Động thái của Cường Đô La sau khi bà xã thông báo mang bầu nhóc tỳ thứ 2 - Ảnh 5
Ông xã của Đàm Thu Trang cũng đăng tải loạt ảnh "vợ bầu" cùng cô con gái Suchin đáng yêu - Ảnh: FBNV

 

Sau khi về chung nhà, hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Cường Đô La và Đàm Thu Trang được nhiều người ngưỡng mộ. Bà xã đại gia phố núi được nhận xét là người phụ nữ khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với con riêng của chồng. Hiện tại, cặp đôi đón tin vui, chính thức lên chức lần nữa.

Trước đó, Đàm Thu Trang liên tục dính nghi vấn bầu bí nhóc tì thứ 2. Tuy nhiên, cả người đẹp lẫn ông xã Cường Đô La chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận. Thậm chí, cặp đôi còn được cho là sang Mỹ thời gian vừa qua để dưỡng thai. Trong những lần xuất hiện trước đó trên mạng xã hội, Đàm Thu Trang cũng liên tục có động thái dùng tay che chắn cẩn thận. Trên trang cá nhân, bà xã Cường Đô La cũng chỉ chia sẻ hình ảnh chụp cận mặt. Tuy nhiên qua nét mặt có phần phát tướng, nhiều người đều đặt nghi vấn chuyện Đàm Thu Trang mang thai. 

Đàm Thu Trang thông báo mang thai lần 2, động thái của Cường Đô La gây chú ý

Đàm Thu Trang thông báo mang thai lần 2, động thái của Cường Đô La gây chú ý

Vào ngày 31/3, vợ của Cường Đô La - Đàm Thu Trang đã thông báo mang thai lần 2 trên trang cá nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La Đàm Thu Trang sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang