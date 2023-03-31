Mối quan hệ hiện tại của 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân được hé lộ thông qua động thái này

Giữa tin đồn “Vua cá Koi” Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân "đường ai nấy đi", cặp đôi chưa từng đưa ra phản hồi chính thức khiến cư dân mạng không ngừng quan tâm.

Chuyện tình cảm của Vua cá Koi và ca sĩ Hà Thanh Xuân từng khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực. Vào đầu tháng 3 vừa qua, cư dân mạng bỗng xôn xao trước tin đồn “Vua cá Koi” - Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân ly hôn sau gần 1 năm kết hôn khiến nhiều người hoang mang. Thông tin này bắt nguồn từ việc nhiều người đã phát hiện cả hai hủy kết bạn Facebook, xóa nhiều hình chung. Tuy nhiên, mới đây, doanh nhân Thắng Ngô đăng tải một hình ảnh mới, khoe xoài nhà trồng cũng trạng thái cảm xúc là hạnh phúc khiến nhiều người chú ý. Đặc biệt hơn, bên cạnh biểu cảm vui vẻ của “vua cá Koi”, dân tình còn nhận thấy nam doanh nhân vẫn đeo nhẫn cưới.

Doanh nhân Thắng Ngô vẫn đeo nhẫn cưới trong bài viết mới nhất - Ảnh: FBNV Khi một dân mạng bình luận: “Thả tim cho chiếc nhẫn”, doanh nhân Thắng Ngô cũng không ngần ngại đáp: “Anh có vợ mà”. Có thể nói, động thái này của “vua cá Koi” như một cách ngầm phủ nhận tin đồn ly hôn với Hà Thanh Xuân. Nam doanh nhân khẳng định mình vẫn là người có vợ - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, khi lên tiếng về ồn ào tan vỡ Thắng Ngô từng cho biết hiện tại vợ chồng anh chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh và không có gì để nói về đời sống riêng tư. Do vậy, động thái này của nam doanh nhân khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về mối quan hệ của cặp đôi.

Vợ chồng Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân Doanh nhân Thắng Ngô (SN 1975) và ca sĩ Hà Thanh Xuân (SN 1988) tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. Cuộc hôn nhân của cặp đôi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít người gièm pha, mỉa mai “vua cá Koi” khi giàu sang lại đổi vợ. Ngược lại, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ. Bẵng một thời gian sau đó, đại gia Thắng Ngô đã có cuộc đoàn tụ với vợ trẻ Hà Thanh Xuân tại Mỹ. Tuy nhiên, do bận công việc ở Việt Nam, đại gia Thắng Ngô phải trở về nước; còn Hà Thanh Xuân cũng vướng lịch đi diễn không thể về cùng chồng nên khiến vị đại gia phải buông lời nhớ thương trên Facebook cá nhân. Tại Mỹ, đại gia Thắng Ngô đã ngay lập tức khoe niềm hạnh phúc được bà xã chăm sóc tận chân tơ kẽ tóc. Anh cũng hào hứng với các công việc "được vợ giao" như trồng cây, làm việc nhà...

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