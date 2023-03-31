Phản ứng gây chú ý của Diệp Lâm Anh khi 'đụng mặt' với Quỳnh Thư tại sự kiện

Hậu trường 31/03/2023 20:42

Tại sự kiện thời trang quy tụ nhiều người nổi tiếng Vbiz, cư dân mạng đã chứng kiến màn đụng mặt "căng đét" giữa Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư.

Vào tối ngày 31/3, một sự kiện thời trang quy tụ dàn sao Vbiz đình đám đổ bộ. Tại phần thảm đỏ sự kiện, cư dân mạng đã chứng kiến màn đụng mặt giữa Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư. Khoảnh khắc chạm mặt của cả hai lọt vào ống kính đã khiến nhiều người bàn tán chú ý và bàn tán không ngừng.

Tại sự kiện, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư diện thiết kế trắng đồng điệu, cùng xuất hiện nổi bật. Dù thảm đỏ tấp nập người nhưng không thể ngăn cản cả hai vô tình chạm mặt nhau.

Trong một góc máy, khi nhận thấy sự xuất hiện của Quỳnh Thư, Diệp Lâm Anh dường như đã nhanh chóng ngoảnh mặt, tỏ thái độ gây chú ý. Sau đó, cựu người mẫu cũng nhanh chóng di chuyển sang khu vực khác. Về phía Quỳnh Thư, cô vui vẻ trò chyện với bạn bè tại sự kiện.

Phản ứng gây chú ý của Diệp Lâm Anh khi 'đụng mặt' với Quỳnh Thư tại sự kiện - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh  nhanh chóng di chuyển sang khu vực khác - Ảnh: Chụp màn hình

Trong thời gian vừa qua, thông tin Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia ly hôn sau nhiều năm gắn bó đã khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Bởi cả hai đã từng có một câu chuyện tình đẹp và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cuối cùng, thiếu gia Đức Phạm lại dính nghi vấn "cặp kè" với Quỳnh Thư khiến cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng rơi vào tình thế không thể nào cứu vãn được nữa.

 

Vào đầu tháng 12/2022, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm đã ra toà để giải quyết vấn đề phân chia tài sản và quyền nuôi con. Theo quyết định, cô được quyền nuôi con gái đầu lòng còn con trai sẽ ở với bố. Sau phiên toà, đại diện diễn viên Diệp Lâm Anh chia sẻ cô rất buồn và suy sụp. Cô mong muốn được nuôi dưỡng hai con vì không muốn tình cảm các bé bị chia cắt.

Phản ứng gây chú ý của Diệp Lâm Anh khi 'đụng mặt' với Quỳnh Thư tại sự kiện - Ảnh 2
Thiếu gia Đức Phạm lại dính nghi vấn "cặp kè" với Quỳnh Thư khiến cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng rơi vào tình thế không thể nào cứu vãn được nữa - Ảnh minh họa: Internet

Về phần Quỳnh Thư, trong thời gian gần đây, nữ diễn viên tạm thời rời xa showbiz, hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện để chuyên tâm vào công việc kinh doanh. Quỳnh Thư khai trương cơ sở kinh doanh tại trung tâm TP HCM.

Dù không quá nổi tiếng nhưng Quỳnh Thư có cuộc sống giàu sang. Không hề thua chị kém em, Quỳnh Thư là một trong những mỹ nhân có cuộc sống xa hoa, thú vui chơi đồ hiệu và du lịch sang chảnh không kém ai trong làng giải trí Việt. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật ảnh đi du lịch nước ngoài và tậu cả "núi" đồ hiệu đắt đỏ. Quỳnh Thư từng cho biết, đa số đồ hiệu đều do tự bỏ tiền túi, không cần nhờ tới bạn trai đại gia.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư sao Việt

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