Đàm Thu Trang thông báo mang thai lần 2, động thái của Cường Đô La gây chú ý

Vào ngày 31/3, vợ của Cường Đô La - Đàm Thu Trang đã thông báo mang thai lần 2 trên trang cá nhân của mình.
- Mối quan hệ hiện tại của 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân được hé lộ thông qua động thái này
- Lệ Quyên khoe mặt mộc không tì vết ở tuổi tứ tuần, hé lộ từng can thiệp 'dao kéo' một bộ phận trên gương mặt!
Vào ngày 31/3, Đàm Thu Trang đã chính thức thông vào về việc mang thai con thứ 2 trên trang Facebook cá nhân. Trong loạt ảnh được đăng tải, cô nàng gây sốt với chiếc bụng bầu vượt mặt. Trong khoảnh khắc đáng yêu, Suchin cũng đã dành một nụ hôn ngọt ngào lên bụng mẹ khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng chúc mừng con gái đã lên chức chị ba.
Dưới phần bình luận của bài viết, Cường Đô La cũng gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến bà xã mình: "Cảm ơn vợ yêu". Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Cường Đô La và cảm thấy ngưỡng mộ với gia đình nam doanh nhân vì nay đã sắp có thêm một thành viên mới. Hứa hẹn nhóc tì nhà này sẽ lại được đông đảo công chúng yêu mến.
Trước đó, Đàm Thu Trang liên tục dính nghi vấn bầu bí nhóc tì thứ 2. Trong chuyến đi chơi gia đình, bà xã của Cường Đô La ăn diện đơn giản nhưng vẫn giữ được sự rạng rỡ. Thế nhưng, góc chụp của bức ảnh tiếp tục giúp Đàm Thu Trang giấu vòng 2 của mình. Cựu người mẫu còn có động thái dùng tay che chắn cẩn thận. Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng không khỏi tò mò phải chăng Đàm Thu Trang đang có tin vui. Ngoài ra, Đàm Thu Trang chủ động diện đồ rộng thùng thình để giấu dáng.
Tuy nhiên, cả người đẹp lẫn ông xã Cường Đô La chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận. Cặp đôi còn được cho là sang Mỹ thời gian vừa qua để dưỡng thai. Trong những lần xuất hiện trước đó trên mạng xã hội, Đàm Thu Trang cũng liên tục có động thái dùng tay che chắn cẩn thận.
Đàm Thu Trang và Cường Đô La có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn suốt 4 năm qua. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của gia đình nhưng luôn kín tiếng trước những thông tin đời tư. Trong lần mang bầu bé Suchin, Đàm Thu Trang cũng giữ kín thông tin và chỉ lên tiếng xác nhận vào tháng cuối thai kì.