Đàm Thu Trang thông báo mang thai lần 2, động thái của Cường Đô La gây chú ý

Vào ngày 31/3, Đàm Thu Trang đã chính thức thông vào về việc mang thai con thứ 2 trên trang Facebook cá nhân. Trong loạt ảnh được đăng tải, cô nàng gây sốt với chiếc bụng bầu vượt mặt. Trong khoảnh khắc đáng yêu, Suchin cũng đã dành một nụ hôn ngọt ngào lên bụng mẹ khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng chúc mừng con gái đã lên chức chị ba.

Dưới phần bình luận của bài viết, Cường Đô La cũng gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến bà xã mình: "Cảm ơn vợ yêu". Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Cường Đô La và cảm thấy ngưỡng mộ với gia đình nam doanh nhân vì nay đã sắp có thêm một thành viên mới. Hứa hẹn nhóc tì nhà này sẽ lại được đông đảo công chúng yêu mến.