Không phải Đàm Thu Trang, Cường Đôla bất ngờ thừa nhận 'say ánh mắt' một nhân vật khác, netizen phản ứng 'gắt' khi biết danh tính!

Sau cuộc tình ồn ào với Hồ Ngọc Hà, Cường Đôla nay đã tìm được hạnh phúc mới bên người đẹp Đàm Thu Trang. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.



Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Cường Đôla vừa có hành động khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt khi thừa nhận 'say ánh mắt' với một nhân vật không phải bà xã Đàm Thu Trang. Ngay lập tức, đoạn clip của Cường Đôla trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Nhưng đáng nói, sau khi "soi" được danh tính của người ẩn danh này, netizen lại có thái độ "quay xe" nhanh như cắt.