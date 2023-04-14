Không phải Đàm Thu Trang, Cường Đôla bất ngờ thừa nhận 'say ánh mắt' một nhân vật khác, netizen phản ứng 'gắt' khi biết danh tính!

Mới đây, Cường Đôla vừa có hành động khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt khi thừa nhận 'say ánh mắt' với một nhân vật không phải bà xã Đàm Thu Trang.
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Sau cuộc tình ồn ào với Hồ Ngọc Hà, Cường Đôla nay đã tìm được hạnh phúc mới bên người đẹp Đàm Thu Trang. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, mới đây, Cường Đôla vừa có hành động khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt khi thừa nhận 'say ánh mắt' với một nhân vật không phải bà xã Đàm Thu Trang. Ngay lập tức, đoạn clip của Cường Đôla trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Nhưng đáng nói, sau khi "soi" được danh tính của người ẩn danh này, netizen lại có thái độ "quay xe" nhanh như cắt.
Cụ thể, trên trang TikTok cá nhân, Cường Đôla đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vòng tay ôm trọn lấy ái nữ Suchin đáng yêu kháu khỉnh. Bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ôm "con gái cưng", ông xã Đàm Thu Trang ngọt ngào chia sẻ: "Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người".
Có thể thấy, sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn long lanh, Suchin nhanh chóng "đốn tim" người hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ có vậy, mái tóc được cắt ngắn đầy nhí nhố cùng nụ cười tỏa nắng của nhóc tỳ cũng nhanh chóng thu về cơn mưa lời khen vì quá ấn tượng và dễ thương.
Dù bài đoạn clip chỉ vừa được đăng tải trong ít phút nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm cùng lượt tương tác "khủng" từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, bà xã Cường Đôla vừa bất ngờ công khai mang bầu lần 2 và nhận được nhiều lời chúc, sự quan tâm từ người hâm mộ.