Rộ tin Đàm Thu Trang mang thai lần 2, tất cả xuất phát từ một câu nói của Cường Đô La

Hậu trường 06/12/2022 12:03

Đàm Thu Trang khiến netizen đặt nghi vấn đang mang thai lần 2 chỉ vì một dòng bình luận của ông xã Cường Đô La.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Việt. Mới đây nhân dịp sinh nhật vợ, Cường Đô La còn chơi lớn khi tặng món quà khủng tại gia cho Đàm Thu Trang, niềm hạnh phúc của cả 2 không khỏi khiến cho người hâm mộ cảm thấy có phần gạnh tị với hạnh phúc mà 2 người đang có. 

Rộ tin Đàm Thu Trang mang thai lần 2, tất cả xuất phát từ một câu nói của Cường Đô La - Ảnh 1
Rộ tin Đàm Thu Trang mang thai lần 2, tất cả xuất phát từ một câu nói của Cường Đô La - Ảnh 2
Cường Đô La tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bà xã - Ảnh: Internet

Mới đây, do Đàm Thu Trang và bé Suchin có việc về nhà ngoại, Cường Đô La đã một mình dắt Subeo đi ăn. Đăng tải hình ảnh bên con trai, vị doanh nhân đính kèm dòng chú thích: "Vợ và Suchin về nhà ngoại. Hai anh em tự chăm nhau thôi". Tuy nhiên, câu tiếp theo của nam doanh nhân này mới là điều khiến netizen chú ý. 

Rộ tin Đàm Thu Trang mang thai lần 2, tất cả xuất phát từ một câu nói của Cường Đô La - Ảnh 3
Rộ tin Đàm Thu Trang mang thai lần 2, tất cả xuất phát từ một câu nói của Cường Đô La - Ảnh 4
Bài đăng của nam doanh nhân trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

Phía dưới bài viết, Đàm Thu Trang cũng đăng tải hình ảnh cùng Suchin đang ở nhà ngoại tại Lạng Sơn. Cựu người mẫu cùng hài hước viết rằng: "Bên này 2 chị em cũng tự chăm nhau nè ba ơi". Ngay sau đó, Cường Đô La cũng nhanh chóng tương tác qua lại với bà xã: "Nhớ mấy mẹ con lắm lắm".

Rộ tin Đàm Thu Trang mang thai lần 2, tất cả xuất phát từ một câu nói của Cường Đô La - Ảnh 5

Câu trả lời có từ ''mấy'' khiến dân tình đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan về việc phải chăng cặp đôi sắp sửa đón thêm một em bé nữa. Dù chưa được xác thực nhưng một số bộ phận netizen vẫn chúc phúc cho cả 2 ở dưới bài viết. 

Bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ ‘nát mặt’, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khiến ai cũng phải khen ngợi

Bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ ‘nát mặt’, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khiến ai cũng phải khen ngợi

Đàm Thu Trang công khai đáp trả bình luận kém duyên của một antifan khi đăng tải ảnh trên trang cá nhân, lời đáp trả được đánh giá vô cùng thâm thúy, sâu cay.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang Cường Đô la sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 7 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh