Rộ tin Đàm Thu Trang mang thai lần 2, tất cả xuất phát từ một câu nói của Cường Đô La

Cường Đô La và Đàm Thu Trang được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Việt. Mới đây nhân dịp sinh nhật vợ, Cường Đô La còn chơi lớn khi tặng món quà khủng tại gia cho Đàm Thu Trang, niềm hạnh phúc của cả 2 không khỏi khiến cho người hâm mộ cảm thấy có phần gạnh tị với hạnh phúc mà 2 người đang có.



Cường Đô La tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bà xã - Ảnh: Internet

Mới đây, do Đàm Thu Trang và bé Suchin có việc về nhà ngoại, Cường Đô La đã một mình dắt Subeo đi ăn. Đăng tải hình ảnh bên con trai, vị doanh nhân đính kèm dòng chú thích: "Vợ và Suchin về nhà ngoại. Hai anh em tự chăm nhau thôi". Tuy nhiên, câu tiếp theo của nam doanh nhân này mới là điều khiến netizen chú ý.