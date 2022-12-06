Rộ tin Đàm Thu Trang mang thai lần 2, tất cả xuất phát từ một câu nói của Cường Đô La

Đàm Thu Trang khiến netizen đặt nghi vấn đang mang thai lần 2 chỉ vì một dòng bình luận của ông xã Cường Đô La.
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Cường Đô La và Đàm Thu Trang được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Việt. Mới đây nhân dịp sinh nhật vợ, Cường Đô La còn chơi lớn khi tặng món quà khủng tại gia cho Đàm Thu Trang, niềm hạnh phúc của cả 2 không khỏi khiến cho người hâm mộ cảm thấy có phần gạnh tị với hạnh phúc mà 2 người đang có.
Mới đây, do Đàm Thu Trang và bé Suchin có việc về nhà ngoại, Cường Đô La đã một mình dắt Subeo đi ăn. Đăng tải hình ảnh bên con trai, vị doanh nhân đính kèm dòng chú thích: "Vợ và Suchin về nhà ngoại. Hai anh em tự chăm nhau thôi". Tuy nhiên, câu tiếp theo của nam doanh nhân này mới là điều khiến netizen chú ý.
Phía dưới bài viết, Đàm Thu Trang cũng đăng tải hình ảnh cùng Suchin đang ở nhà ngoại tại Lạng Sơn. Cựu người mẫu cùng hài hước viết rằng: "Bên này 2 chị em cũng tự chăm nhau nè ba ơi". Ngay sau đó, Cường Đô La cũng nhanh chóng tương tác qua lại với bà xã: "Nhớ mấy mẹ con lắm lắm".
Câu trả lời có từ ''mấy'' khiến dân tình đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan về việc phải chăng cặp đôi sắp sửa đón thêm một em bé nữa. Dù chưa được xác thực nhưng một số bộ phận netizen vẫn chúc phúc cho cả 2 ở dưới bài viết.