Cường Đô La mạnh dạn tuyên bố cân hết mọi khoản làm đẹp của ái nữ, netizen trầm trồ: 'Ông bố cưng chiều con nhất showbiz là đây'!

Cường Đô La mới đây đã mạnh dạn tuyên bố rằng anh không hề ngao ngán việc giúp ''công chúa nhỏ'' làm đẹp, có thể nói anh được xem là một trong số các ông bố cưng chiều con nhất showbiz Việt.

Vào ngày 9/8/2020, Đàm Thu Trang đã hạ sinh một cô công chúa cho đại gia Cường Đô La. Hai vợ chồng đặt tên thân mật cho em bé là Suchin. Dù nhỏ tuổi, cô bé đã thừa hưởng nét xinh đẹp và duyên dáng từ mẹ, sự lanh lợi từ bố. Mới đây trên trang cá nhân của mình, ông bố bỉm sữa Cường Đô La đã chia sẻ dòng trạng thái khiến dân tình gây chú ý. Cụ thể anh khẳng định bản thân có thể cân hết mọi khoản làm đẹp sau khi làm bố của nhóc tì Suchin. Nam doanh nhân viết: "Làm móng, gội đầu, tạo kiểu tóc … mình cân được hết nha. Anh chị em gần xa rảnh ủng hộ nghen".

Khoảnh khắc Cường Đô La chăm sóc con gái Ông xã Đàm Thu Trang đính kèm khoảnh khắc chăm sóc cho bé Suchin thật dịu dàng. Anh rũ bỏ hình ảnh doanh nhân sang chảnh để vào vai bố bỉm. Anh cầm máy sấy tóc cực điệu nghệ để sấy khô tóc cho con gái cưng. Còn bé Suchin ngồi chăm chú xem điện thoại trông cực thảnh thơi. Đây không phải là lần đầu tiên anh chia sẻ khoảnh khắc của mình và công chúa nhỏ, anh khiến dân tình thích thú khi không lâu sau đó lại tiếp tục chia sẻ bức ảnh với hành động cực kỳ ngọt ngào của anh dành cho con gái. Cường Đô La chăm chú, tỉ mỉ để ngồi "làm nail" cho con gái. Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều sự khen ngợi của cộng đồng mạng.

Nam doanh nhân còn chia sẻ hình ảnh vào vai ''nhân viên làm nail'' cùng con gái Quả không hổ danh bố là đại gia phố núi, Suchin sinh ra đã được gọi là "cô gái ở vạch đích". Cường Đô La đã mạnh tay chi tặng con gái bộ sưu tập túi hiệu mini mới ra mắt của thương hiệu Chanel trị giá 650 triệu Việt Nam đồng. Cường Đô La chi mạnh tay đầu tư túi hiệu cho con gái Cô bé diện túi hiệu đắt đỏ từ bố mua tặng Bên cạnh đó, hình ảnh gia đình gần như được anh chia sẻ liên tục. Không chỉ dành riêng tình yêu cho con gái, mà với con trai lớn là bé Subeo anh cũng dành rất nhiều tình thương. Đáng quý hơn là anh Subeo cũng rất yêu thương em gái Suchin, tình cảm giữa hai anh em cực kỳ tốt đẹp. Cường Đô La vẫn yêu thương đồng đều các con, Subeo cũng rất thương em gái của mình.

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