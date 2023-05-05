Vừa khoe con 'sắp nhờ làm tài xế được rồi', Cường Đô La tiếp tục khoe quý tử Subeo đẹp trai, quả không hổ quý tử của ông hoàng chơi xe

Sao Việt 05/05/2023 14:32

Vừa qua, Cường Đô La đã chia sẻ hình ảnh cậu con trai Subeo cao lớn và chững chạc, đẹp trai như bố.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, Cường Đô La chia sẻ hình ảnh check-in bên cạnh Subeo kèm dòng trạng thái: "Ba và Henry". Có thể thấy, nhóc tỳ hiện tại đã 13 tuổi, sở hữu gương mặt điển trai và được ví như "bản sao" của Cường Đô La.

Vừa khoe con 'sắp nhờ làm tài xế được rồi', Cường Đô La tiếp tục khoe quý tử Subeo đẹp trai, quả không hổ quý tử của ông hoàng chơi xe - Ảnh 1
Cường Đô La hạnh phúc bên cậu cả Subeo

Nguyễn Quốc Cường (thường được gọi bằng biệt danh Cường Đô La) là người được biết đến với những thú chơi xa xỉ, đặc biệt là siêu xe. Năm 2019, anh và bà xã Đàm Thu Trang chính thức tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn với bé Suchin.

Vừa khoe con 'sắp nhờ làm tài xế được rồi', Cường Đô La tiếp tục khoe quý tử Subeo đẹp trai, quả không hổ quý tử của ông hoàng chơi xe - Ảnh 2
 Quốc Cường đi dự sự kiện (Ảnh: FB nhân vật)

Ngoài ra, Cường Đô La còn ó một người con trai là Subeo. "Cậu cả" nhà doanh nhân phố núi tuy không xuất hiện nhiều nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Vào ngày 11/3, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã có bài đăng khoe khéo con trai. Bài viết ngay lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Trong ảnh có thể thấy Subeo đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí đã cao vượt bố Cường. Ngoại hình của cậu bé cũng khiến mọi người phải xuýt xoa.

Vừa khoe con 'sắp nhờ làm tài xế được rồi', Cường Đô La tiếp tục khoe quý tử Subeo đẹp trai, quả không hổ quý tử của ông hoàng chơi xe - Ảnh 3
Tỷ phú dắt Subeo đi mua xe hơi (Ảnh: FB nhân vật)

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, là con chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ, cậu bé 13 tuổi sở hữu gương mặt điển trai nam tính, đặc biệt là chiều cao nổi trội.

Từ trước đến nay, Subeo luôn được yêu mến vì tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sống rất tình cảm và có sự trưởng thành, chững chạc. Đối với các em, cậu bé luôn rất ra dáng anh lớn, luôn cưng chiều, dạy em học hoặc chơi cùng để đỡ đần bố mẹ.

Vừa khoe con 'sắp nhờ làm tài xế được rồi', Cường Đô La tiếp tục khoe quý tử Subeo đẹp trai, quả không hổ quý tử của ông hoàng chơi xe - Ảnh 4
Subeo cùng cả nhà đi chơi vào cuối tuần (Ản: FB nhân vật) 

Không những thế, Cường Đô La cũng hào hứng chia sẻ đoạn video được Subeo cõng. Cậu cả sở hữu chiều cao vượt trội bố, không những thế vóc dáng phỏng phao và ngày càng ra dáng soái ca của quý tử nhà Cường Đô La cũng nhận được lời khen.

Chia tay sau 8 năm, Hà Hồ và Cường Đô La đều đã có cuộc sống mới. Tuy vậy, Subeo vẫn nhận được đầy đủ yêu thương từ cả bố lẫn mẹ. 

Ở sinh nhật của Kim Lý, cô từng chia sẻ rằng mình phải cảm ơn Cường Đô La vì đã nuôi dạy Lisa và Leon tử tế, Cường Đô La cũng được nhận xét là một người biết yêu thương, trân trọng gia đình.

Vừa khoe con 'sắp nhờ làm tài xế được rồi', Cường Đô La tiếp tục khoe quý tử Subeo đẹp trai, quả không hổ quý tử của ông hoàng chơi xe - Ảnh 5
Kim Lý không chia sẻ rằng mình rất vui vì Cường Đô La là bố của Lisa và Leon 

Về phần mình, Đàm Thu Trang cũng từng tiết lộ cô và Hà Hồ có trao đổi chuyện con cái, còn quan điểm dạy con là của Cường Đô La và Hà Hồ, cô chỉ đứng trên cương vị người cho ý kiến để hỗ trợ họ trong quá trình nuôi con. Tuy vậy, Đàm Thu Trang khiến nhiều ngưỡng mộ vì dành cho nhau tình yêu thương cho nhóc tỳ, Subeo cũng đáp lại khi gọi chân dài xứ Lạng là mẹ. 

Vừa khoe con 'sắp nhờ làm tài xế được rồi', Cường Đô La tiếp tục khoe quý tử Subeo đẹp trai, quả không hổ quý tử của ông hoàng chơi xe - Ảnh 6
Đàm Thu Trang tôn trọng và luôn hỗ trợ Cường Đô La và Hà Hồ nuôi Subeo 

Hiện tại, Subeo sống với cả hai bên gia đình, vẫn nhận được sự chăm sóc chu đáo, yêu thương đủ đầy từ hai phía.

Subeo luôn nhận được tình yêu thương đong đầy của 4 bố mẹ. Theo dõi cuộc sống của gia đình nữ ca sĩ, Hồ Ngọc Hà đã có không ít lần chia sẻ những hoạt động hằng ngày của Subeo và Kim Lý.

Tuy không phải con ruột nhưng Kim Lý dành rất nhiều tình cảm cũng như bài học dành cho Subeo. Kim Lý dạy Subeo bơi, kèm cậu con trai học bài hay những kỹ năng khác và đôi khi hai bố con ngồi cùng nhau xem một video vô cùng ấm áp.

Khi ở nhà bố Cường, Subeo cũng được "mẹ Trang" dành một tình cảm đặc biệt. Chàng trai được "mẹ Trang" tự tay cắt tóc hay tổ chức sinh nhật cho. Trong những tấm ảnh gia đình, nụ cười của các thành viên cũng tươi rói.

 

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