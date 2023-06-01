Lệ Quyên dẫn con trai đi chơi lễ Quốc tế thiếu nhi, tiết lộ một chi tiết gây ngỡ ngàng!

Lệ Quyên chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng con trai khiến cư dân mạng 'dậy sóng'.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng quý tử Kỳ Anh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Cô chia sẻ đầy dí dỏm: "Thanh niên đi ăn lễ 1/6 với mẹ, chả biết ai là thiếu nhi". Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng quý tử Kỳ Anh. Sau đó, nữ ca sĩ tiết lộ thêm một chi tiết ngỡ ngàng về quý tử chính là chiều cao vượt trội ở tuổi 12. Nhóc tỳ nhà Lệ quyên đã cao ngang ngửa mẹ. Không chỉ vậy, Kỳ Anh còn gây chú ý với visual điển trai, lịch lãm, chuẩn "soái ca nhí".

Dù mới chỉ 12 tuổi, bé Bo sở hữu chiều cao vượt trội. Trước đó, sau hơn 10 năm gắn kết và cùng nhau phát triển sự nghiệp, Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy bất ngờ thông báo đường ai nấy đi vào cuối năm 2020. Hiện tại, nữ ca sĩ và chồng cũ vẫn giữa mối quan hệ tốt để chung tay nuôi dạy con trai chung, mang đến cho con điều kiện sống tốt nhất. Bé Bo (tên thật Kỳ Anh) - con trai Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy. Sinh ra ở vạch đích, bé Bo (tên thật Kỳ Anh) - con trai Lệ Quyên và chồng cũ được học tại trường Quốc tế với mức học phí lên đến hàng tỷ đồng/ năm. Từ nhỏ, Kỳ Anh đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi có cuộc sống vương giả, giàu có "chuẩn rich kid" khi sống trong biệt thự, đi siêu xe, xài đồ hiệu đắt đỏ, thường xuyên check in những nơi sang trọng hay du lịch nước ngoài cùng bố mẹ. Càng lớn, cậu bé càng được nhiều người yêu mến bởi tính cách ngoan ngoãn, lễ phép và có tính tự lập từ nhỏ.

Bé Bo - con trai Lệ Quyên. Bo thường xuyên du lịch nước ngoài cùng bố mẹ. Trước đó, Lệ Quyên từng chia sẻ về chuyến du lịch nước ngoài đầu tiền cũng con trai: "Mẹ nhớ khi con được 7 tháng là mẹ bắt đầu có chuyến xuất ngoại đầu tiên và thật sự trở lại với công việc. Suốt gần 12 năm rồi vẫn thế, phải xa con là khi bên cạnh con mẹ không rời con nửa bước. Từ nhỏ đến tận bây giờ sinh hoạt hay học hành của con vẫn theo lập trình của mẹ. Mẹ 'happy' bởi chính hoàn cảnh đó khiến con trở thành cậu bé rất tự lập, không nhõng nhẽo, dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Quan trọng nhất là, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, con vẫn luôn được yêu thương trọn vẹn nhất". Bé Bo được nhiều người yêu mến bởi tính cách ngoan ngoãn, lễ phép, và có tính tự lập từ nhỏ. Ngoài tính cách ngoan ngoãn, Bo cũng có thành tích học tập ở trường rất cao. Cậu bé mới 12 tuổi đã học rất giỏi tiếng Anh. Hồi tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ phòng trà tự hào khoe clip con trai thuyết trình trong buổi lễ tốt nghiệp tiểu học. Trong clip, cậu nhóc Bo có phong thái tự tin sử dụng tiếng Anh 100% để thuyết trình. Ngoài ra, Bo còn từng nhận được cúp vàng trong một giải thi đấu bóng rổ của trường. Cậu bé mới 12 tuổi đã học rất giỏi tiếng Anh.

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