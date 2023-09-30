Cùng nhau đi dự sự kiện, 'tình trẻ' của Lệ Quyên có hành động tinh tế dành cho người yêu gây chú ý

Hậu trường 30/09/2023 16:12

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cùng nhau đi dự sự kiện. Đáng chú ý, 'tình trẻ' của Lệ Quyên có hành động tinh tế dành cho người yêu gây chú ý.

Vừa qua, concert Vietnamese của Hoàng Thùy Linh đã hội tụ đông đảo rất nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí và trên MXH. Một trong số đó là Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu.

Đáng chú ý, mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video liên quan đến Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Theo đó, khi xuất hiện tại live concert của Hoàng Thùy Linh, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu xuất hiện cực kì tình cảm. Suốt chặng đường đi vào, cặp đôi tay trong tay không rời nửa bước. Ngay cả khi nữ ca sĩ đứng nói chuyện, tình trẻ cũng đặt tay lên eo dịu dàng.


Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tay trong tay không rời nửa bước khi xuất hiện trong sự kiện

 

Cùng nhau đi dự sự kiện, 'tình trẻ' của Lệ Quyên có hành động tinh tế dành cho người yêu gây chú ý - Ảnh 1
Ngay cả khi nữ ca sĩ đứng nói chuyện, tình trẻ cũng đặt tay lên eo Lệ Quyên dịu dàng

 

Cũng tại concert, Lệ Quyên bắt gặp và nán lại chào hỏi Ngô Thanh Vân. Cả 2 người đẹp nói chuyện ríu rít và cười đùa hết cỡ bất chấp ống kính phía về mình. Còn Lâm Bảo Châu chỉ biết im lặng ngồi chờ người yêu của mình. Có thể thấy, anh chàng cực kì tinh tế với bạn gái.

Cùng nhau đi dự sự kiện, 'tình trẻ' của Lệ Quyên có hành động tinh tế dành cho người yêu gây chú ý - Ảnh 2
 Lâm Bảo Châu im lặng ngồi chờ người yêu của mình nói chuyện

 

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang là cặp đôi chị em hot của làng giải trí Việt. Đến hiện tại, cặp đôi đã bên nhau được gần 4 năm. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm đến nay, cặp đôi “chị ơi anh yêu em” phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Thế nhưng cả hai không quá để ý, chọn cách đồng hành trong mọi hoạt động và thoải mái thể hiện tình cảm cho đối phương ở bất cứ đâu.

Cùng nhau đi dự sự kiện, 'tình trẻ' của Lệ Quyên có hành động tinh tế dành cho người yêu gây chú ý - Ảnh 3
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang là cặp đôi chị em hot của làng giải trí Việt

 

Từ khi hẹn hò cùng bạn trai kém 12 tuổi, Lệ Quyên nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc ngày càng trẻ trung và nổi bật. Người đẹp cũng nhiều lần chia sẻ rằng cô đang trong khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lâm Bảo Châu vbiz

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