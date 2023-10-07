Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều?

Thời gian qua, Lệ Quyên gây chú ý khi chăm chỉ đăng tải những khoảnh khắc khoe sắc vóc xinh đẹp ở tuổi 42. Mới đây, ‘nữ hoàng phòng trà’ gây chú ý với nhan sắc mặt mộc. Có thể thấy, nữ ca sĩ sở hữu làn da căng bóng, mịn màng, ngày càng lão hóa ngược.

Bên cạnh nhan sắc của Lệ Quyên, dân tình đã đổ dồn sự chú ý vào không gian biệt thự hoành tráng phía sau của nữ ca sĩ trong bức ảnh. Theo đó, biệt thự có nội thất màu trắng, vật dùng đắt đỏ được bày trí theo phong cách cổ điển, sang trọng.

Được biết, biệt thự xa hoa gần 600m2 của Lệ Quyên toạ lạc tại TP. Thủ Đức. Nữ ca sĩ từng khiến nhiều người trầm trồ khi thường xuyên chia sẻ những góc nhỏ trong sân vườn. Dù không côn khai giá trị căn biệt thự nhưng Lệ Quyên từng khiến dân tình xôn xao khi tuyên bố bỏ ra 3,6 tỷ chỉ đủ mua cái cổng nhà. Bên trong căn biệt thự, nữ ca sĩ đầu tư một khoản tiền không nhỏ để sắm nội thất. Thậm chí nhiều chi tiết trong biệt thự của cô còn dát vàng xa hoa.