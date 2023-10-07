Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều?

Hậu trường 07/10/2023 08:43

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều.

Thời gian qua, Lệ Quyên gây chú ý khi chăm chỉ đăng tải những khoảnh khắc khoe sắc vóc xinh đẹp ở tuổi 42. Mới đây, ‘nữ hoàng phòng trà’ gây chú ý với nhan sắc mặt mộc. Có thể thấy, nữ ca sĩ sở hữu làn da căng bóng, mịn màng, ngày càng lão hóa ngược.

Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều? - Ảnh 1
Lệ Quyên khoe nhan sắc mặt mộc không tì vết, dân tình đổ dồn sự chú ý vào không gian biệt thự hoành tráng phía sau

 

Bên cạnh nhan sắc của Lệ Quyên, dân tình đã đổ dồn sự chú ý vào không gian biệt thự hoành tráng phía sau của nữ ca sĩ trong bức ảnh. Theo đó, biệt thự có nội thất màu trắng, vật dùng đắt đỏ được bày trí theo phong cách cổ điển, sang trọng.

Được biết, biệt thự xa hoa gần 600m2 của Lệ Quyên toạ lạc tại TP. Thủ Đức. Nữ ca sĩ từng khiến nhiều người trầm trồ khi thường xuyên chia sẻ những góc nhỏ trong sân vườn. Dù không côn khai giá trị căn biệt thự nhưng Lệ Quyên từng khiến dân tình xôn xao khi tuyên bố bỏ ra 3,6 tỷ chỉ đủ mua cái cổng nhà. Bên trong căn biệt thự, nữ ca sĩ đầu tư một khoản tiền không nhỏ để sắm nội thất. Thậm chí nhiều chi tiết trong biệt thự của cô còn dát vàng xa hoa.

Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều? - Ảnh 2Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều? - Ảnh 3Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều? - Ảnh 4

Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều? - Ảnh 5
Biệt thự của Lệ Quyên sở hữu nhiều nội thất đắt đỏ

 

Lệ Quyên đã từng kết hôn với ông bầu Lê Đức Huy vào năm 2011 và có con trai tên Lê Kỳ Anh. Tuy nhiên đến năm 2020, hai người đã ly hôn. Sau khi chia tay, Lệ Quyên đã trao quyền nuôi con cho chồng cũ và hiện tại nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên tình mới kém cô 12 tuổi - Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên khoe nhan sắc 'lão hóa ngược' ở tuổi ngoài 40 nhưng dân tình đổ dồn sự chú ý vào một điều? - Ảnh 6
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chọn cách đồng hành trong mọi hoạt động và thoải mái thể hiện tình cảm cho đối phương ở bất cứ đâu

 

Đến hiện tại, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã bên nhau được gần 4 năm. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm đến nay, cặp đôi “chị ơi anh yêu em” phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Thế nhưng cả hai không quá để ý, chọn cách đồng hành trong mọi hoạt động và thoải mái thể hiện tình cảm cho đối phương ở bất cứ đâu.

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