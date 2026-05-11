Thanh Hóa: Phát hiện 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trên 400 triệu đồng

Đời sống 11/05/2026 09:45

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 14 tấn thực phẩm gồm bì heo sống, bì heo chín và bì heo thái sợi được bảo quản trong kho lạnh.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 11-5, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 10-5, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra 2 kho hàng trên địa bàn và phát hiện có 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, ngày 10-5 qua kiểm tra 2 kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng ( phố Yên Vực 2, phường Nguyệt Viên) và kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Toàn (phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện hơn 14 tấn thực phẩm gồm bì heo sống, bì heo chín và bì heo thái sợi được bảo quản trong kho lạnh. Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng.

Thanh Hóa: Phát hiện 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trên 400 triệu đồng - Ảnh 1
Thanh Hóa phát hiện 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng phát hiện 1,4 tấn heo chết bốc mùi hôi thối. Cụ thể, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, tối 7-5, Trạm chăn nuôi và thú y khu vực 5 phối hợp Công an phường Long Nguyên kiểm tra xe tải biển kiểm soát 51M-195XX do bà P.T.H (sinh năm 1973) điều khiển vì có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe đang chở khoảng 1.400kg thịt heo đã chết, trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Toàn bộ số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H., đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số heo chết theo quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. 

Nóng: Phát hiện 1 tấn heo chết, bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ ở TP.HCM

Nóng: Phát hiện 1 tấn heo chết, bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ ở TP.HCM

Công an phường Long Nguyên, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) kiểm tra và phát hiện bà H. điều khiển xe bán tải biển số TP.HCM vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối.

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