Trương Thiên Ái vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì có gương mặt khác lạ

Sao quốc tế 05/04/2026 12:54

Mới đây, Trương Thiên Ái xuất hiện khác lạ trong buổi phát sóng mới đây của Đạp gió.

Trước đây, nữ diễn viên Trương Thiên Ái thường lộ diện với vẻ ngoài mảnh mai, gương mặt thon gọn. Tuy nhiên, trong lần này, nữ diễn viên được nhận xét tròn trịa hơn hẳn trước đây. Gương mặt Trương Thiên Ái thậm chí được nhận xét khá gượng gạo, thiếu tự nhiên. Hình ảnh của nữ diễn viên lập tức trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đặt nghi vấn Trương Thiên Ái phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến gương mặt bị sưng. Trong khi đó, số khác thừa nhận họ không thể nhận ra nữ diễn viên họ Trương.

 

Trước những ý kiến trái chiều, Trương Thiên Ái lên tiếng về sự thay đổi ngoại hình. Nữ diễn viên cho biết cô tăng cân để phục vụ cho vai diễn mới là một nữ công nhân vệ sinh trong bộ phim Just Kidding. Để thể hiện chân thực hơn cuộc sống của phụ nữ thuộc tầng lớp thấp, cô cố tình tăng cân và từ bỏ hình ảnh thanh lịch, lạnh lùng trước đây.

Trương Thiên Ái vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì có gương mặt khác lạ - Ảnh 1

Nữ diễn viên khẳng định bản thân thay đổi không phải do phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, Trương Thiên Ái còn thừa nhận cô cũng không nhận ra chính mình trong loạt ảnh chụp màn hình đang lan truyền trên mạng xã hội.

 

Trương Thiên Ái sinh năm 1988, nổi tiếng từ Thái tử phi thăng chức ký. Năm 2015, Thái tử phi thăng chức ký âm thầm ra mắt mà không được quảng bá rầm rộ. Thời điểm tham gia bộ phim, 2 diễn viên chính là Trương Thiên Ái và Thịnh Nhất Luân đều là những gương mặt mới nên Thái tử phi thăng chức ký không được chú ý.

Trương Thiên Ái vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì có gương mặt khác lạ - Ảnh 2

Bộ phim có bối cảnh, phục trang rất sơ sài. Tuy nhiên, chỉ sau vài tập, Thái tử phi thăng chức ký bất ngờ nổi tiếng ở cả Trung Quốc lẫn các nước lân cận. Nhờ đó, Trương Thiên Ái trở nên nổi tiếng.

Sau đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn nhờ nhiều tác phẩm điện ảnh như I Belonged to You, Tôi và bậc cha chú của tôi…

Dương Dương bị 'bóc' chuyện 'bắt cá 2 tay': Đang yêu đương với Kiều Hân vẫn mập mờ cùng Trương Thiên Ái

Dương Dương bị 'bóc' chuyện 'bắt cá 2 tay': Đang yêu đương với Kiều Hân vẫn mập mờ cùng Trương Thiên Ái

Có người tự xưng là trợ lý cũ của Kiều Hân và Trương Thiên Ái, tung phốt Dương Dương giữa đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Thiên Ái sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

TIN MỚI NHẤT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

