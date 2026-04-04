Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình

Sao quốc tế 04/04/2026 14:54

Mới đây, cặp đôi Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ gây bão mạng xã hội khi được bắt gặp khoác tay nhau đi dạo phố. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện công khai cùng nhau kể từ khi thông báo có con.

Mới đây, một cư dân mạng gần đây đã chia sẻ về việc bắt gặp siêu mẫu Hà Tuệ đưa con trai đến công viên ở Bắc Kinh tắm nắng. Gương mặt chính diện của em bé lần đầu lộ diện, lập tức leo top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Theo miêu tả, đứa trẻ thừa hưởng làn da trắng lạnh đặc trưng của Hà Tuệ, trắng đến mức “so được với người phương Tây da trắng”. Đường nét gương mặt được nhận xét thanh thoát giống mẹ, còn biểu cảm ngơ ngác, đáng yêu thì “sao y bản chính” của bố là nam diễn viên Trần Vỹ Đình.

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình - Ảnh 1

Trước đó, Chủ tịch Dương Thụ Thành của Emperor Group - công ty quản lý Trần Vỹ Đình - cũng cho biết, con trai của nam diễn viên “vừa giống bố vừa giống mẹ”.

Biệt danh của em bé là “Tiểu mặt trời”, tên tiếng Anh là Winsome, chữ cái đầu trùng với tên tiếng Anh của bố là William.

Khi đưa con đi tắm nắng, Hà Tuệ có cả 2 bảo mẫu. Hà Tuệ tự đẩy xe nôi, còn bảo mẫu mang theo thêm địu, mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ.

Theo truyền thông, con trai của cặp đôi sinh vào khoảng tháng 9 năm ngoái. Lúc Hà Tuệ mang thai, hai người vẫn chưa công khai mối quan hệ, cô gần như dừng toàn bộ công việc và “ở ẩn” suốt một năm. Đến khi con đầy tháng, họ mới công bố tin vui trở thành bố mẹ vào tháng 10.2025.

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình - Ảnh 2

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ quen nhau trong một bữa tiệc năm 2019. Đến năm 2021, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, qua đêm cùng nhau. Thời gian sau đó, hai người vài lần vướng tin đồn chia tay rồi lại tái hợp, nhưng Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ chưa từng lên tiếng về mối quan hệ tình cảm.

Đến tháng 10/2025, cặp đôi gây chấn động khi thông báo sự ra đời của con trai đầu lòng.

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