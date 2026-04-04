'Nữ thần thanh xuân' Lâm Y Thần gây sốc vì vẻ ngoài lão hóa, 10 năm hôn nhân xa cách

Tuy nhiên, không ít khán giả bênh vực Lâm Y Thần. Họ cho rằng nữ diễn viên đã ngoài 40 tuổi nên việc lão hóa là chuyện rất bình thường và thuận theo tự nhiên. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh con muộn cộng thêm việc giảm cân nên khó tránh khỏi trông hốc hác, thiếu sức sống hơn xưa.

Lâm Y Thần mới đây xuất hiện tại một sự kiện để quảng bá dự án nghệ thuật mới. Tuy nhiên, công chúng lại tập trung vào ngoại hình của Lâm Y Thần. Họ chỉ ra gương mặt nữ diễn viên chảy xệ và lộ rõ các nếp nhăn. Gương mặt có phần hốc hác, tiều tụy của nữ diễn viên được cộng đồng mạng nhận xét là đang trải qua thời kỳ "lão hóa nhanh chóng", tờ HK01 viết.

Lâm Y Thần là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Đài Loan, ghi dấu với hình ảnh trong sáng, đáng yêu. Cô gắn liền với thời kỳ hoàng kim của dòng phim thần tượng xứ Đài, với loạt tác phẩm nổi tiếng như Thơ ngây, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông...

Năm 2014, cô kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống riêng.

Cặp đôi thường xuyên sống xa nhau do chồng cô làm việc tại Mỹ, trong khi Lâm Y Thần ở Đài Loan. Khoảng cách địa lý được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sinh con cũng như đời sống hôn nhân của họ.

Theo một số nguồn tin, Lâm Y Thần và chồng chỉ gặp nhau vài tháng một lần, thậm chí gián đoạn trong thời gian dịch Covid-19. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận việc duy trì hôn nhân trong hoàn cảnh xa cách là không dễ dàng.

Truyền thông Đài Loan từng đề cập việc cô sống cùng gia đình chồng và phải thích nghi với nhiều quy tắc sinh hoạt. Trong nhiều năm, Lâm Y Thần sống chủ yếu với bố mẹ chồng sau khi kết hôn vì chồng làm việc ở nước ngoài. Gia đình chồng cô có nhiều nguyên tắc với con dâu. Hàng ngày, nữ diễn viên phải dậy sớm từ 4 rưỡi sáng để làm việc nhà rồi đưa bố chồng tới nơi làm việc vào lúc 7 rưỡi.

Trong một chương trình truyền hình, Lâm Y Thần chia sẻ, cô phải thay đổi thói quen sinh hoạt, tác phong lẫn cách ăn mặc sau khi lấy chồng. Ngoài ra, áp lực sinh con cũng là một trong những vấn đề khiến cô trăn trở trong nhiều năm.

Sau thời gian dài nỗ lực, Lâm Y Thần lần lượt sinh 2 con, song những thông tin xoay quanh cuộc sống gia đình của cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.