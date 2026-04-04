Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/4/2026, 3 con giáp cát tinh chiếu vận, tài vận đỏ chót, lương thưởng ngút trời, thoải mái chi tiêu

Tâm linh - Tử vi 04/04/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cát tinh chiếu vận, tài vận đỏ chót, lương thưởng ngút trời, thoải mái chi tiêu vào đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/4/2026, có thể thấy rằng Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có, bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khănm khiến mọi người đều tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.  

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/4/2026, 3 con giáp cát tinh chiếu vận, tài vận đỏ chót, lương thưởng ngút trời, thoải mái chi tiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể cùng trao đổi thảo luận và bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới.

 

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp hoặc thú vui mà bỏ bê người thân.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/4/2026, tuổi Tý cần phải bình tĩnh, đừng khăng khăng bảo thủ quan điểm của mình, chưa hẳn nó đã là tốt đâu. Hãy mở lòng đón nhận những ý tưởng đến từ những người có hiểu biết, những góc nhìn khác, thông qua đó, bản mệnh sẽ học hỏi được nhiều hơn.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/4/2026, 3 con giáp cát tinh chiếu vận, tài vận đỏ chót, lương thưởng ngút trời, thoải mái chi tiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm trong ngày mới cũng không được êm đẹp, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn. Con giáp này có vấn đề khúc mắc cần chia sẻ nhưng lại chưa tìm được tiếng nói chung với nửa kia trong ngày ngũ hành tương xung. Câu hỏi bỏ ngỏ trong lòng chỉ càng khiến tuổi Tý thêm mệt mỏi, buồn chán.

Thủy khí vượng cho thấy con giáp này thường xuyên mệt mỏi, thậm chí có thể chán ăn, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh đang bị bệnh mãn tính thì việc uống thuốc cũng chỉ giúp được phần nào mà thôi, lúc này tốt hơn hết là nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng hay thức khuya.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/4/2026, tuổi Mão có một ngày làm việc hăng say nhờ Thiên Ấn nhập cục. Bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thư giãn nên vạch ra rất nhiều kế hoạch cũng như dự định mới cho công việc. 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/4/2026, 3 con giáp cát tinh chiếu vận, tài vận đỏ chót, lương thưởng ngút trời, thoải mái chi tiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ vậy mà hiệu quả tăng cao rõ rệt, được cấp trên ghi nhận thành tích, nếu có đưa ra đề xuất gì thì khả năng được thông qua cũng cao đó. Mọi chuyện có thể gặp khó khăn bước đầu nhưng đó là điều thường hay xảy ra trước khi có thể chạm tay tới thành công nên đừng quá lo lắng.

 

Tuy nhiên vì ngũ hành Mộc sinh xuất cho Hỏa nên chuyện tình cảm vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng lùi mà cũng chẳng tiến. Một phần cũng là do tuổi này không dành nhiều tâm tư vào phương diện này, một phần do đôi bên vẫn còn rào cản khi tiến tới với nhau nên cả hai đều có vẻ e dè.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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