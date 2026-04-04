Tần Lam 'hút một triệu lượt xem' với ba phút plank trên sóng truyền hình

Sao quốc tế 04/04/2026 10:15

Trong tập 5 của chương trình Dear Inn, phát sóng ngày 3/4, Tần Lam đã thể hiện sức mạnh thể chất và sự ổn định tinh thần, khiến khán giả kinh ngạc.

Trong chương trình Dear Inn vừa lên sóng, Tần Lam được yêu cầu vừa giữ tư thế plank vừa trả lời câu hỏi. Nữ diễn viên gây chú ý khi giữ đúng tư thế trong gần 3 phút mà không hề gặp khó khăn.

Sau đó, tài khoản Weibo chính thức của Đài truyền hình Hồ Nam đăng tải video ghi lại phần plank của Tần Lam. Đến chiều 3/4, video thu hút khoảng 1,73 triệu lượt xem với gần 1.500 thảo luận.

Khán giả khen ngợi khả năng tập luyện và sức khỏe của nữ diễn viên. Nhờ việc duy trì tập luyện suốt nhiều năm cùng chế độ ăn uống, chăm sóc da khoa học, nữ diễn viên được khen trẻ trung hơn so với tuổi. Vừa qua, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện với kiểu tóc bob trẻ trung.

Để có được thành tích này, Tần Lam đã tập luyện bền bỉ. Cô kiên trì tập luyện cơ bụng mỗi ngày, thường mang thảm yoga đến phim trường và tận dụng thời gian rảnh để tập các bài tập như plank và Pilates... Cô tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt như ít dầu, ít muối và không đường cùng với chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nhờ thế, cô duy trì vóc dáng săn chắc ở tuổi 46, được công chúng biết đến với biệt danh "nữ thần không tuổi".

 

Tần Lam sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí năm 2001, được chú ý sau phim Hoàn Châu cách cách phần 3. Cô được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực về diễn xuất qua Phong Vân 2, Sở Hán truyền kỳ, Tân một thoáng mộng mơ... Năm 2018, tên tuổi cô lên tầm cao mới với vai hoàng hậu Phú Sát trong Diên Hy Công Lược. Cô nhận nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất lẫn nhan sắc trong Trách em quá xinh đẹp, Cô ấy tỏa sáng... Ở tuổi ngoại tứ tuần, cô giữ sắc vóc trẻ đẹp, gợi cảm, khiến nhiều đàn em ngưỡng mộ.

Tần Lam được cho đang yêu diễn viên đàn em Ngụy Đại Huân.

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai kém tuổi

Vào ngày 10/3, Tần Lam trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội sau khi paparazzi tung ảnh cô đến nhà Ngụy Đại Huân vào đêm khuya và rời đi vào sáng sớm.

