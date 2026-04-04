Nhân chứng bất ngờ kể phút cuối đời của Đặng Lệ Quân tại Thái Lan

Mới đây, ông Billy - người quản gia Thái Lan từng ở bên Đặng Lệ Quân những giây phút cuối đời - hiếm hoi xuất hiện trả lời phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên Billy kể lại chi tiết những khoảnh khắc cuối cùng của ngôi sao âm nhạc đoản mệnh.

Trong cuộc phỏng vấn, Billy nhớ lại buổi sáng xảy ra sự việc, ông vẫn như thường lệ mang bữa sáng vào phòng. Khi ấy, tình trạng sức khỏe của Đặng Lệ Quân hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường. Sau đó, ông đứng chờ bên ngoài căn phòng ở tầng 15 của khách sạn theo thói quen làm việc. Đến khoảng 15h30', bạn trai người Pháp của Đặng Lệ Quân ra ngoài mua trái cây, để bà ở lại một mình.

Tới khoảng 16h15', người quản gia phát hiện Đặng Lệ Quân trong tình trạng nguy kịch trong phòng, tay chân cứng đờ, co giật, gần như không thể cử động. Ông lập tức nhờ quản lý khách sạn hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Do Đặng Lệ Quân không mang theo thuốc cấp cứu, cộng thêm tình trạng tắc đường nghiêm trọng trên đường đi, nên bà đã bỏ lỡ thời gian vàng cứu chữa và không qua khỏi.

Cảnh sát điều tra phát hiện Đặng Lệ Quân sau khi vận động đã vào phòng tắm để tắm rửa. Do cửa phòng đóng kín, người bên ngoài không thể vào, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội kêu cứu kịp thời. Ông Billy chia sẻ: "Nếu lúc đó cô ấy có thể ra ngoài cầu cứu sớm, có lẽ mọi chuyện đã khác".

Người quản gia thừa nhận sự việc đã trở thành nỗi ám ảnh với ông suốt một thời gian dài. Sau đó, ông chủ động đi học các kỹ năng sơ cứu, hy vọng nếu sau này gặp tình huống khẩn cấp tương tự có thể xử lý kịp thời. Ngoài ra, Billy cũng tiết lộ rằng phía khách sạn năm đó từng yêu cầu ông giữ im lặng về chi tiết vụ việc, thậm chí ông còn phải đổi tên suốt một thời gian.

Mãi đến nhiều năm sau, khi các hạn chế dần được gỡ bỏ, người quản gia mới quyết định kể lại toàn bộ sự việc, giúp công chúng hiểu rõ hơn về biến cố từng gây chấn động làng nhạc.

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay Theo cuốn tự truyện Tôi là Thành Long, hai người gặp nhau lần đầu vào đầu thập niên 1980 tại Mỹ, khi Thành Long đang chuẩn bị quay bộ phim The Killer Trench. Cả hai tình cờ gặp gỡ ở Disneyland rồi sau đó thường xuyên liên lạc, dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan điểm sống khiến họ sớm chia tay dù vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

