Hái rau rừng về nấu ăn, 3 người trong một nhà ngộ độc nặng

Sức khỏe 04/04/2026 05:15

Tối 3/4, thông tin từ Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu 3 trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc nghi do ăn rau rừng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 3/4, ông Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết đơn vị đã tiếp nhận, cấp cứu 3 trường hợp trú tại xã Nậm Cắn nghi bị ngộ độc sau khi ăn rau rừng. Tình trạng các bệnh nhân đã tạm ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Trước đó, tối 2/4, các bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế với các biểu hiện như nôn nhiều, mê man, rối loạn hành vi, khó thở, tức ngực, tiểu tiện không tự chủ, nhịp tim ghi nhận 110-130 lần/phút, nhịp thở 24-26 lần/phút, kèm theo triệu chứng tê cứng đầu lưỡi.

Hái rau rừng về nấu ăn, 3 người trong một nhà ngộ độc nặng - Ảnh 1
Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cấp cứu cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc nặng

Theo thông tin từ báo Dân trí, các trường hợp này nhiều khả năng bị ngộ độc do sử dụng rau rừng không rõ nguồn gốc. 

Đại diện Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cho biết, trong tự nhiên có nhiều loại cây có hình dáng tương tự rau ăn được nhưng lại chứa độc tố nguy hiểm. 

Trung tâm Y tế Kỳ Sơn khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi sử dụng các loại rau, lá rừng. Tuyệt đối không tự ý hái hoặc dùng các loại cây lạ khi chưa xác định rõ đặc tính. Chỉ nên sử dụng những loại rau đã được nhận diện an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

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