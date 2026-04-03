NÓNG: Phát hiện hơn 20 giáo viên, học sinh một điểm trường mắc thủy đậu

Sức khỏe 03/04/2026 15:19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp cơ quan chức năng các địa phương để kiểm soát ổ dịch thủy đậu tại trường học.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 3/4, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo về việc ghi nhận ổ dịch thủy đậu tại điểm trường Tiểu học Lê Văn Tám (thôn 20, xã Ea Riêng).

Dựa vào báo cáo, ngày 29/3, Trạm Y tế xã Ea Riêng tiếp nhận 3 trường hợp nghi ngờ mắc thủy đậu tại điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám; những ngày tiếp theo đã ghi nhận thêm hơn 44 trường hợp nghi ngờ mắc căn bệnh này.

Các trường hợp bệnh có biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh thủy đậu như sốt nhẹ, ngứa, mệt mỏi và nổi ban dạng bóng nước rải rác trên cơ thể.

Trong số 47 trường hợp nghi ngờ, có 26 trường hợp mắc thủy đậu (23 học sinh, 3 giáo viên). Hiện tại, điểm trường đã cho học sinh nghỉ học để tránh dịch bệnh lây lan. Các trường hợp mắc bệnh chủ yếu thuộc nhóm học sinh tiểu học người dân tộc H'Mông, có giao lưu tiếp xúc trong quá trình sinh hoạt tại nhà và trên lớp học.

NÓNG: Phát hiện hơn 20 giáo viên, học sinh một điểm trường mắc thủy đậu - Ảnh 1
Ca bệnh thủy đậu đầu tiên ghi nhận tại thôn 20 xã Ea Riêng là cháu S.T.B. và hiện đã được điều trị - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, CDC Đắk Lắk nhận định công tác phòng chống dịch gặp một số khó khăn như hoàn cảnh kinh tế của nhiều gia đình, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe còn hạn chế; thói quen vệ sinh cá nhân của trẻ chưa tốt; phụ huynh còn chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ lây lan của bệnh. 

Việc thực hiện biện pháp cách ly tại nhà chưa triệt để, trẻ có xu hướng tiếp xúc, vui chơi với bạn bè trong khu dân cư nên nguy cơ bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng.

 

Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, giám sát các trường hợp mắc bệnh thủy đậu; hướng dẫn các gia đình chăm sóc và theo dõi trẻ mắc bệnh tại nhà; xử lý phun hoá chất khử khuẩn tại lớp học và nhà ở; tuyên truyền, tư vấn cho người dân về lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu.

CĐ Đắk Lắk kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo cho các đơn vị y tế tăng cường giám sát, theo dõi, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh thủy đậu, đặc biệt các trẻ đang đi học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, với các trường hợp nghi ngờ phải báo cáo và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Sự việc thương tâm xảy ra tại xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân là ông Đ. H. Q. (83 tuổi), bị chính con chó Becgie của gia đình nuôi tấn công dẫn đến tử vong.

