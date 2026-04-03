Thêm người nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo

Đời sống 03/04/2026 10:56

Nhiều người tiếp tục nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, về hành vi lừa đảo, nâng tổng số bị hại lên 16.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 2/4, Công an TPHCM cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận thêm nhiều đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi, CEO Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án bất động sản tại Phú Quốc.

Tính đến nay, đã có 16 nạn nhân ở nhiều địa phương gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra.

Trước đó vào ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Tiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đảo Vàng. Công ty này được thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng vào năm 2018.

Thêm người nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo - Ảnh 1
Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng -  Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Công ty Đảo Vàng đã ký nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng liên quan dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ), dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ đất đai và chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

Mặc dù vậy, công ty Đảo Vàng vẫn thu tiền của khách hàng với hình thức “hợp đồng hợp tác đầu tư” nhưng trên thực tế là huy động vốn trái phép, thu tới 95% giá trị các lô đất.

Nhiều khách hàng như ông L.A.Q. và ông N.V.D. đã chuyển cho Công ty Đảo Vàng tổng cộng hơn 4,27 tỷ đồng để đầu tư mua hai nền đất. Tuy nhiên, khi tới hạn ký hợp đồng mua bán chính thức, phía công ty không thực hiện với lý do dự án thay đổi quy hoạch, và đến nay khu đất vẫn “án binh bất động”.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến 2023, bà Tiền đã thu của khách hàng hơn 131 tỷ đồng thông qua nhiều hợp đồng “hợp tác đầu tư”, trong khi chỉ có 13 khách hàng tố cáo liên quan tới 19 nền đất với tổng tiền hơn 41,2 tỷ đồng.

Công ty Đảo Vàng cũng không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan tới danh sách khách hàng và sử dụng dòng tiền huy động, gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Kết quả làm việc với các cơ quan chức năng tại tỉnh Kiên Giang cho thấy dự án trên chưa đủ điều kiện kinh doanh, một số hạng mục thi công chưa có giấy phép xây dựng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án.

Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Nha Trang

Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Nha Trang

Công an phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc nam sinh lớp 6 bị đánh hội đồng trên địa bàn phường này.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Ngọc Tiền tin moi cố nghệ sĩ Quý Bình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 11 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong