Thêm người nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo

Đời sống 03/04/2026 10:56

Nhiều người tiếp tục nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, về hành vi lừa đảo, nâng tổng số bị hại lên 16.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 2/4, Công an TPHCM cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận thêm nhiều đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi, CEO Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án bất động sản tại Phú Quốc.

Tính đến nay, đã có 16 nạn nhân ở nhiều địa phương gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra.

Trước đó vào ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Tiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đảo Vàng. Công ty này được thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng vào năm 2018.

Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng -  Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Công ty Đảo Vàng đã ký nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng liên quan dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ), dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ đất đai và chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

Mặc dù vậy, công ty Đảo Vàng vẫn thu tiền của khách hàng với hình thức “hợp đồng hợp tác đầu tư” nhưng trên thực tế là huy động vốn trái phép, thu tới 95% giá trị các lô đất.

Nhiều khách hàng như ông L.A.Q. và ông N.V.D. đã chuyển cho Công ty Đảo Vàng tổng cộng hơn 4,27 tỷ đồng để đầu tư mua hai nền đất. Tuy nhiên, khi tới hạn ký hợp đồng mua bán chính thức, phía công ty không thực hiện với lý do dự án thay đổi quy hoạch, và đến nay khu đất vẫn “án binh bất động”.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến 2023, bà Tiền đã thu của khách hàng hơn 131 tỷ đồng thông qua nhiều hợp đồng “hợp tác đầu tư”, trong khi chỉ có 13 khách hàng tố cáo liên quan tới 19 nền đất với tổng tiền hơn 41,2 tỷ đồng.

Công ty Đảo Vàng cũng không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan tới danh sách khách hàng và sử dụng dòng tiền huy động, gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Kết quả làm việc với các cơ quan chức năng tại tỉnh Kiên Giang cho thấy dự án trên chưa đủ điều kiện kinh doanh, một số hạng mục thi công chưa có giấy phép xây dựng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án.

Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Nha Trang

Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Nha Trang

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

