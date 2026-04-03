Danh tính cô gái để lại ô tô trên cầu, nghi nhảy xuống sông

Đời sống 03/04/2026 10:39

Ngày 2/4, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể chị T.T.T. (26 tuổi, trú xã Tân Phú, Nghệ An) - người được cho đã nhảy xuống sông từ cầu Rỏi (thuộc địa bàn xã Tân Kỳ).

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều tối ngày 2/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái trong vụ việc để lại ô tô trên cầu Rỏi rồi nhảy xuống sông Con. Nạn nhân được xác định là chị T.T.T. (SN 2000, trú tại Nghĩa Thái, xã Tân Phú).

Thi thể chị T. được phát hiện cách vị trí ban đầu khoảng 5km về phía hạ lưu, sau gần hai ngày tìm kiếm tích cực.

Trước đó vào chiều 1/4, người dân đi qua cầu Rỏi đã phát hiện chiếc ô tô con dừng trên cầu nhưng không có người bên trong. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, người dân đã kiểm tra và nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương.

Danh tính cô gái để lại ô tô trên cầu, nghi nhảy xuống sông - Ảnh 1
Rất đông người dân tập trung ven sông theo dõi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khi phát hiện nạn nhân dưới dòng nước, một người đàn ông đi đường đã dũng cảm nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do nước sâu và chảy xiết, nỗ lực cứu hộ không thành công, nạn nhân sau đó đã chìm xuống và mất dấu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm.

Đến chiều 2/4, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

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