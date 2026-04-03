Danh tính cô gái để lại ô tô trên cầu, nghi nhảy xuống sông

Đời sống 03/04/2026 10:39

Ngày 2/4, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể chị T.T.T. (26 tuổi, trú xã Tân Phú, Nghệ An) - người được cho đã nhảy xuống sông từ cầu Rỏi (thuộc địa bàn xã Tân Kỳ).

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều tối ngày 2/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái trong vụ việc để lại ô tô trên cầu Rỏi rồi nhảy xuống sông Con. Nạn nhân được xác định là chị T.T.T. (SN 2000, trú tại Nghĩa Thái, xã Tân Phú).

Thi thể chị T. được phát hiện cách vị trí ban đầu khoảng 5km về phía hạ lưu, sau gần hai ngày tìm kiếm tích cực.

Trước đó vào chiều 1/4, người dân đi qua cầu Rỏi đã phát hiện chiếc ô tô con dừng trên cầu nhưng không có người bên trong. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, người dân đã kiểm tra và nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương.

Danh tính cô gái để lại ô tô trên cầu, nghi nhảy xuống sông - Ảnh 1
Rất đông người dân tập trung ven sông theo dõi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khi phát hiện nạn nhân dưới dòng nước, một người đàn ông đi đường đã dũng cảm nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do nước sâu và chảy xiết, nỗ lực cứu hộ không thành công, nạn nhân sau đó đã chìm xuống và mất dấu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm.

Đến chiều 2/4, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Nha Trang

Công an phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc nam sinh lớp 6 bị đánh hội đồng trên địa bàn phường này.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể cô gái nhảy sông tin moi

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 15 phút trước
Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 33 phút trước
Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Video 1 giờ 3 phút trước
Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?