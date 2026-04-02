Người cha mang ảnh đi lang thang suốt một tháng tìm con gái mất tích

Đời sống 02/04/2026 15:29

Suốt một tháng qua, anh Đỗ Duy Tài (43 tuổi, ở phường Xuân Hòa, Đồng Nai) lặng lẽ mang theo tấm ảnh con gái, đi khắp các tuyến đường ở TP.HCM với hy vọng mong manh tìm lại đứa con gái mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, người mất tích là Đỗ Anh Thư (SN 2011, ngụ phường Xuân Hoà, tỉnh Đồng Nai, hiện học lớp 9). Suốt một tháng qua, cha của Thư là anh Đỗ Duy Tài (SN 1983) mang theo ảnh con, lang thang khắp Đồng Nai và TPHCM để tìm kiếm tung tích. Sáng nay, thông tin với VietNamNet, anh Tài cho biết việc tìm kiếm con vẫn chưa có kết quả.

Theo anh Tài, Thư là con gái duy nhất của vợ chồng anh, đang học lớp 9 tại địa phương. Gần đây, nữ sinh có dấu hiệu bị trầm cảm.

Trong tháng 2, Thư từng một lần bỏ nhà ra đi. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi; khi nhận được tin con đang ở TPHCM, anh Tài lập tức lên đón con về.

Tuy nhiên, tối 4/3, khi đang ở nhà, Thư bất ngờ rời đi và mất tích cho đến nay. Anh Tài đã tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời đăng tải thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Người cha mang ảnh đi lang thang suốt một tháng tìm con gái mất tích - Ảnh 1
Nữ sinh Đỗ Anh Thư đã mất tích gần 1 tháng nay - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dựa vào lời kể của anh Tài, có người liên hệ cho biết từng thấy Thư xuất hiện tại khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), xin cơm từ thiện và tìm việc nhưng không ai nhận. Từ thông tin này, anh đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy và nhiều khu vực khác tại TPHCM để tìm kiếm, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Anh Tài cho biết, anh đã trình báo Công an phường Xuân Hoà, tỉnh Đồng Nai và công an một số phường tại TPHCM để nhờ sự giúp đỡ. Người cha mong nếu ai thấy con gái của anh, cháu Đỗ Anh Thư ở đâu hãy liên hệ qua số điện thoại của anh: 0565.277.776.

Bước sang tháng 4, nắng nóng sẽ mở rộng và gia tăng cường so với tháng 3 và ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C ở miền Đông một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 36 - 39 độ C.

