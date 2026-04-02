MỚI: TP.HCM sẽ miễn phí xe buýt cho toàn dân, dự kiến chi 7.000 tỷ đồng mỗi năm

Đời sống 02/04/2026 10:29

TPHCM dự kiến chi 7.000 tỉ đồng mỗi năm để miễn phí xe buýt, hướng tới giảm kẹt xe và cải thiện môi trường.

Theo thông tin từ VnExpress, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 5 vào chiều 1/4, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Đây được xem là động thái quyết liệt nhất từ trước đến nay nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc xử lý dứt điểm tình trạng kẹt xe và ô nhiễm môi trường tại đô thị lớn nhất cả nước.

Hiện nay, thành phố đang chi khoảng 1.700 tỷ đồng/năm để miễn phí vé cho nhóm đối tượng ưu tiên (người già, trẻ em, người khuyết tật). Khi mở rộng miễn phí vé cho toàn dân, ngân sách dự chi sẽ tăng lên gấp 3,5 lần, đạt mức 7.000 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, con số này được đánh giá là "khoản đầu tư xứng đáng". TPHCM hiện sở hữu mạng lưới 1.780 xe buýt, trong đó có 600 xe điện hiện đại. Theo lộ trình, thành phố sẽ dùng các cơ chế tài chính đặc thù để đẩy nhanh tỷ lệ xe buýt điện, hướng tới một hệ sinh thái giao thông xanh.

TPHCM đã vận hành 600 xe buýt điện trong mạng lưới vận tải công cộng

Theo thông tin từ VietNamNet, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá chính sách miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân không chỉ giúp giảm áp lực giao thông, cải thiện môi trường mà còn mang ý nghĩa an sinh, giúp người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại, đồng thời hạn chế xe máy cũ phát thải cao.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng để người dân bỏ xe máy thì xe buýt phải đủ hấp dẫn, thuận tiện và đúng giờ. Vì vậy, ngoài miễn phí vé, thành phố sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới tuyến. Sở Xây dựng được giao quy hoạch lại hệ thống theo hướng hiệu quả, nâng cao trải nghiệm hành khách.

Song hành với đột phá về giao thông, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương miễn phí hạ tầng cửa khẩu nhằm chia sẻ áp lực chi phí nhiên liệu, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất và kinh doanh mạnh mẽ hơn.

Về an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo ngành y tế phải hoàn thiện kế hoạch trong hai tuần tới để tổ chức khám, tầm soát sức khỏe định kỳ cho gần 15 triệu người dân ngay trong năm 2026. Đây là bước đi cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72, đặt sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm phát triển.

Bên cạnh đó, diện mạo đô thị sẽ được cải thiện thông qua việc đẩy nhanh cải tạo các khu dân cư xuống cấp lâu đời như Mả Lạng hay khu vực chợ Gà - chợ Gạo, kết hợp phát triển các mô hình nhà ở xã hội linh hoạt cho người lao động.

Để tạo nền tảng vững chắc cho những thay đổi này, TPHCM đang khẩn trương rà soát Nghị quyết 31 và đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, kỳ vọng tạo ra một hành lang pháp lý đột phá, khai mở tiềm năng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.

Xót xa học sinh lớp 5 đuối nước, 3 bạn học hoảng sợ không dám báo người lớn

Xót xa học sinh lớp 5 đuối nước, 3 bạn học hoảng sợ không dám báo người lớn

Khi cùng nhóm bạn đi tắm, một học sinh lớp 5 ở Huế không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi miễn phí xe buýt tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 16 phút trước
Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 35 phút trước
Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Video 1 giờ 5 phút trước
Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Video 2 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?