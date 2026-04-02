NÓNG: Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera cung cấp cho Chị Em Rọt, giá bất ngờ chỉ 13.000 đồng/hộp

Đời sống 02/04/2026 09:48

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”, đề nghị truy tố 8 bị can, trong đó có Nguyễn Phong, Chủ tịch Công ty Asia Life.

Nguyễn Phong bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Sáu người khác bị đề nghị truy tố cùng tội danh; hai bị can bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Asia Life (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe) đã gia công 4 sản phẩm thực phẩm bổ sung cho đối tác nhưng sử dụng nguyên liệu thực tế không đúng hồ sơ công bố, với hàm lượng thấp hơn nhiều so với đăng ký.

Bốn sản phẩm bị xác định là hàng giả gồm: SuperGreens Gummies (kẹo Kera) của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Green Nutrition Organic Kale của Công ty TNHH Châu Nhiên Farm; Kombutea Slim+ của Công ty TNHH Đầu tư TMDV Win City (nay là Công ty TNHH Gofit Mart Việt Nam); và Mequib Happii Gummies của Công ty TNHH Thương mại Nutri Miền Nam. Tổng giá trị hàng giả hơn 6,6 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.

 

Trong đó, sai phạm tại sản phẩm kẹo Kera đã được xác định rõ. Theo kết luận điều tra, Công ty Asia Life ký hợp đồng gia công với Công ty Chị Em Rọt (doanh nghiệp thành lập tháng 11/2024 tại TP.HCM), vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, sau tăng lên 15 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) làm Chủ tịch HĐQT.

NÓNG: Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera cung cấp cho Chị Em Rọt, giá bất ngờ chỉ 13.000 đồng/hộp - Ảnh 1
Sản phẩm kẹo rau củ Kera

Theo thỏa thuận, sản phẩm được quảng bá là “kẹo rau xanh” chứa 10 loại bột rau củ, tạo cảm nhận “dễ ăn, tiện dụng, thay thế rau xanh”. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy công thức sản xuất thực tế gồm 25 nguyên liệu, sau đó bổ sung thành 29 thành phần, trong đó tổng hàm lượng 10 loại bột rau củ chỉ chiếm khoảng 0,747% khối lượng.

Thành phần chính của sản phẩm lại là các chất tạo cấu trúc và tạo ngọt như Sorbitol syrup 70% chiếm 35%, đường saccharose 12%, cùng gelatin, pectin, nước RO và nhiều phụ gia.

Dù vậy, khi lập hồ sơ công bố sản phẩm, Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy bị cáo buộc đã chỉ đạo giảm số thành phần từ 29 xuống còn 22, đồng thời nâng khống tỷ lệ 10 loại bột rau củ từ 0,747% lên 28,13%. Một số thành phần cũng bị thay đổi tên gọi, sắp xếp lại để tạo cảm giác sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

NÓNG: Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera cung cấp cho Chị Em Rọt, giá bất ngờ chỉ 13.000 đồng/hộp - Ảnh 2
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) quảng cáo cho sản phẩm kẹo Kera

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, từ ngày 6/12/2024 đến 3/3/2025, Công ty Asia Life đã sản xuất 167.963 hộp kẹo thành phẩm, 2.048 kg kẹo bán thành phẩm và 7.470 hộp bán thành phẩm. Hàm lượng bột rau trong các lô sản xuất dao động từ 0,61% đến 0,75%.

Để hợp thức hóa, các bị can bị cáo buộc lập khống 12 bộ hồ sơ lô sản xuất đối với 164.167 hộp kẹo, thể hiện sản phẩm được sản xuất đúng theo công bố. Trong đó, 3 bộ hồ sơ được lập cho 9.594 hộp ngày 22/1/2025; 9 bộ còn lại lập ngày 10/3/2025, sau khi bị kiểm tra, cho 154.573 hộp.

Về tiêu thụ, từ ngày 17/12/2024 đến 26/2/2025, Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán 160.127 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị 5,616 tỷ đồng (đã gồm 8% VAT), trong đó đã thu về hơn 5,081 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng chi phí nguyên vật liệu và bao bì là hơn 2,099 tỷ đồng (tương đương khoảng 13.110 đồng mỗi hộp). Từ đó, số tiền thu lợi bất chính từ riêng sản phẩm kẹo Kera là hơn 2,98 tỷ đồng.

Ngoài ra, để đối phó thanh tra, nhóm bị can còn lập khống hàng loạt tài liệu như lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, hồ sơ lô, phiếu kiểm soát... nhằm thể hiện quy trình sản xuất phù hợp hồ sơ công bố và nhãn mác sản phẩm.

