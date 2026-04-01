NÓNG: Diễn biến bất ngờ vụ gần 300 tấn lợn bệnh 'tuồn' vào chợ, trường học

Đời sống 01/04/2026 17:16

Sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, vào các bếp ăn trường học, phụ huynh đồng loạt yêu cầu nhà trường cung cấp thông tin trung thực, minh bạch.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan vụ gần 300 tấn lợn bệnh tuồn vào chợ, bếp ăn trường học, tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 1/4, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT) nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.

Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý, kiểm soát giết mổ và thực thi công vụ.

Ông Phan Quang Minh cho biết, Bộ đã khẩn trương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg (ngày 30/3) về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Bộ cũng tăng cường kiểm soát việc cấp và sử dụng dấu kiểm dịch.

Theo kế hoạch, Bộ sẽ triển khai các đoàn kiểm tra chuyên đề trên toàn quốc nhằm rà soát hoạt động giết mổ. Song song với đó, cơ chế quản lý sẽ được hoàn thiện theo hướng quản lý theo chuỗi, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát rủi ro, với khâu giết mổ giữ vai trò trung tâm.

NÓNG: Diễn biến bất ngờ vụ gần 300 tấn lợn bệnh 'tuồn' vào chợ, trường học - Ảnh 1
Các đối tượng vừa bị công an khởi tố - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y nhấn mạnh, để đảm bảo thực phẩm an toàn, cần kiểm soát xuyên suốt từ chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán đến giết mổ. Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp với địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đặc biệt là các điểm giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.

Bên cạnh đó, công tác kiểm dịch sẽ được siết chặt hơn tại các lò giết mổ, cũng như tại khu vực biên giới và trong nội địa nhằm ngăn chặn nguồn thịt không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đề nghị cần phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan trung ương và địa phương. Ông cho rằng phải nhìn nhận thẳng thắn thực tế hiện nay vẫn tồn tại hàng chục nghìn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khi công tác kiểm soát còn nhiều hạn chế.

Đồng thời, các mô hình giết mổ tập trung chưa phát huy hiệu quả, khiến tình trạng giết mổ tự phát có xu hướng quay trở lại. Vì vậy, cần tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đến phương thức tổ chức, quản lý.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm tính thực chất và kịp thời, tránh tình trạng chậm trễ hoặc thiếu quyết liệt. Các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn và tập trung xử lý các vấn đề cấp bách như an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh và tình trạng giết mổ không bảo đảm điều kiện.

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