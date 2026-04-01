Trong chốc lát, một ô tô khách đang đỗ bên đường ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), bị ngọn lửa bao trùm, cháy trơ khung.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h30 ngày 1/4, một chiếc xe khách của nhà xe Khanh Phong bất ngờ bốc cháy dữ dội tại khu vực chân tổ hợp khách sạn – căn hộ Mường Thanh, trên đường Xóm Cồn, phường Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, xe khách loại 21 giường nằm đang di chuyển từ TP.HCM về Nha Trang. Khi vừa đến văn phòng Công ty TNHH Vận tải Du lịch Khanh Phong tại tổ hợp Mường Thanh để trả khách, phần đầu xe bất ngờ bốc khói đen.

Thời điểm xảy ra sự việc, phần lớn hành khách đã xuống xe, chỉ còn khoảng 3 người. Phát hiện cháy, tài xế lập tức hô hoán, yêu cầu những người còn lại nhanh chóng rời khỏi xe, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng không thành công.

Khói đen bốc nghi ngút khiến nhiều người hoảng sợ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ phương tiện. Cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều du khách và người dân hoảng hốt, đồng loạt báo cơ quan chức năng. Các cư dân và khách lưu trú tại tổ hợp Mường Thanh hoảng sợ, vội vã di chuyển xuống sảnh để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 5 phút triển khai, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

