Hiện trường nhà cháy, 3 người mắc kẹt giữa đêm, lửa bùng lại giữa trưa

Đời sống 01/04/2026 15:30

Một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Lê Đức Anh (phường Tân Tạo, TPHCM) trong đêm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến 13h ngày 1/4, hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn nhà mặt tiền đường Lê Đức Anh vẫn đang được Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa nghiêm ngặt.

Dù ngọn lửa đã tắt từ đêm trước, nhưng sức nóng từ những tàn tro âm ỉ gặp nắng gắt và gió trưa đã khiến hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng lập tức điều động thêm một xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Khu vực 9) và một xe từ khu công nghiệp Tân Tạo đến chi viện.

Tại hiện trường, các chiến sĩ phải liên tục phun vòi rồng công suất lớn để làm mát và xử lý dứt điểm các "ổ nhiệt" còn cháy âm ỉ sâu bên dưới lớp hàng hóa đổ nát.

Hiện trường căn nhà chìm trong biển lửa, ba người may mắn thoát nạn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 21h ngày 31/3, căn nhà này bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong có ít nhất 3 người nhưng do cửa kính đóng kín nên không ai hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Theo một nhân chứng, do bên trong có lớp cửa kính cách âm nên người nhà hoàn toàn bị "cô lập" với những tiếng hô hoán báo động từ bên ngoài.

"Chúng tôi phải huy động bình chữa cháy mini và đập cửa liên tục suốt 5 phút. Rất may là họ kịp tháo chạy ra ngoài ngay trước khi lửa bùng lên bịt kín lối ra", người này nhớ lại.

Đến trưa 1/4, ghi nhận tại hiện trường, khói tiếp tục tỏa ra bên trong căn nhà, nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại -  Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, lửa khởi phát từ một thiết bị điện phía trước nhà, thiêu rụi phần lớn tài sản bên trong do khối lượng hàng hóa lưu kho quá lớn.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt khu vực để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

