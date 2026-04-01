Thông tin MỚI vụ tìm tung tích 3 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh

Đời sống 01/04/2026 14:11

Trưa 1/4, anh Hà Minh Tân, Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ, cho biết đơn vị đã nhận được thông tin quan trọng liên quan vụ 3 mẹ con nghi nhảy sông Hồng tại khu vực cống Xuân Quan (xã Phụng Công, Hưng Yên).

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 1/4, anh Hà Minh Tân, Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ, cho biết đơn vị đã nhận được thông tin quan trọng liên quan vụ 3 mẹ con nghi nhảy sông Hồng tại khu vực cống Xuân Quan (xã Phụng Công, Hưng Yên).

Theo anh Tân, khoảng 10h30 cùng ngày, đội nhận thông báo từ lực lượng chức năng đã xác định được tung tích 3 mẹ con. 

“Khi nhận tin 3 mẹ con đã di chuyển an toàn lên Thái Nguyên, toàn đội rất vui mừng vì điều quan trọng nhất là họ vẫn bình an”, anh Tân chia sẻ.

Sau khi có thông tin xác nhận, lực lượng cứu hộ dừng tìm kiếm. Dù trải qua một đêm vất vả, các thành viên đều nhẹ nhõm khi sự việc kết thúc theo hướng tích cực.

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Chiếc xe máy cùng bức thư để lại trên cống - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, tối 31/3, người dân phát hiện một xe máy biển Hưng Yên cùng nhiều đôi dép bị bỏ lại tại khu vực cống Xuân Quan. Tại hiện trường còn có bức thư viết bằng mực đỏ, làm dấy lên nghi vấn 3 mẹ con nhảy sông Hồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm khẩn cấp xuyên đêm.

Theo thông tin mới nhất, hiện ba mẹ con đang trên đường từ Thái Nguyên trở về Hưng Yên. 

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