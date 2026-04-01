TIN MỚI: TP.HCM bắn pháo hoa, tổ chức loạt sự kiện quy mô lớn dịp 30/4

Đời sống 01/04/2026 16:20

Dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 30/4, góp phần tạo không khí lễ hội sôi động phục vụ người dân và du khách.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử - chính trị quan trọng trong năm 2026.

Điểm nhấn là màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 đêm 30/4, do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố tham mưu tổ chức, hứa hẹn tạo nên khung cảnh rực rỡ trên bầu trời Thành phố mang tên Bác.

Song song, nhiều tuyến đường trung tâm sẽ được trang trí ánh sáng nghệ thuật, “khoác áo mới”, mang đến không gian tham quan, chụp ảnh hấp dẫn cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.

TIN MỚI: TP.HCM bắn pháo hoa, tổ chức loạt sự kiện quy mô lớn dịp 30/4 - Ảnh 1
TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa, kết hợp các chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật khác chào mừng dịp lễ 30/4

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trước thời khắc pháo hoa rực sáng, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động tri ân như triển lãm “Non sông thống nhất” khai mạc ngày 24/4 tại đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng.

Ngày 29/4, nhiều đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, Đền Bến Dược (Củ Chi) và các di tích lịch sử; các hoạt động dâng hương, dâng hoa diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật đặc biệt được truyền hình trực tiếp, trong khi các sự kiện thể thao, lễ hội như Việt dã 30/4, Cúp Truyền hình TPHCM, Festival Hoa lan… đồng loạt diễn ra, góp phần tạo không khí sôi động cho dịp lễ.

Song song, nhiều hoạt động văn nghệ phục vụ công nhân, sinh viên; lễ giỗ Tổ Hùng Vương cùng các hội thi, trò chơi dân gian, hội sách… cũng được tổ chức, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống.

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