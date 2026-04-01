Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang truy nã đặc biệt đối tượng Trần Thị Vĩnh Trân (SN 1970, trú phường Buôn Ma Thuột) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Vĩnh Trân đã sử dụng danh nghĩa Phòng khám Đông y Tuệ Tĩnh và Nhà thuốc Tuệ Tĩnh để ký hợp đồng mua bán thuốc tân dược với Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk (Chi nhánh Công ty Dược phẩm Trung ương 2 tại Đắk Lắk).

Sau khi thực hiện giao dịch, Trân chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Trước thời điểm bỏ trốn, người này là một bác sĩ.

Quyết định truy nã đặc biệt bị can Trần Thị Vĩnh Trân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 3/8/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đặc biệt số 28/PC46 đối với Trần Thị Vĩnh Trân.

Cơ quan điều tra đề nghị Trần Thị Vĩnh Trân sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục lẩn trốn, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh và xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định.

Cơ quan công an cũng cảnh báo, mọi hành vi chứa chấp, che giấu hoặc giúp sức cho người đang bị truy nã đều vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Trần Thị Vĩnh Trân, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk qua các số điện thoại: 0694.389.144 hoặc 0901.904.790.

