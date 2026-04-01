Thông tin MỚI vụ bé gái 5 tuổi lái xe chở người ở Quảng Ninh

Đời sống 01/04/2026 17:42

Một bé gái sinh năm 2021 được giao điều khiển xe máy điện, chở theo người phía sau và di chuyển trên đường. Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, mời các gia đình liên quan làm việc và xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngày 31/3, Công an phường Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, xử lý nghiêm trường hợp giao xe máy điện cho trẻ em điều khiển, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cháu bé khoảng 5 tuổi trực tiếp điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Mai đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xác minh và mời những người có liên quan lên làm việc. Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20 giờ ngày 30/3/2026, tại tuyến đường 331 thuộc khu Hoa Tháp, phường Đông Mai, cháu N.Đ.M (sinh năm 2009, trú tại phường Hiệp Hòa) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 14MĐ8-649.37 chở theo cháu Đ.A.D (sinh năm 2021 - 5 tuổi).

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, trên đường quay về, cháu M. đã dừng xe và để cháu D. (5 tuổi) tự cầm lái điều khiển xe đi một đoạn khoảng 100m trước khi tiếp tục chở cháu D. về nhà. Hành vi này đã được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Thông tin MỚI vụ bé gái 5 tuổi lái xe chở người ở Quảng Ninh - Ảnh 1
Hình ảnh cháu Đ.A.D (5 tuổi) trực tiếp điều khiển xe máy điện trên tuyến đường 331 thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh tối 30/3. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ báo Công lý, tại cơ quan Công an, chủ phương tiện là anh N.X.H (bố cháu M.) và anh Đ.C.K (bố cháu D.) đã thừa nhận sự việc và viết bản tường trình. Lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các gia đình và các cháu nhỏ để nhận thức rõ hành vi vi phạm nguy hiểm này.

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm đối với chủ xe máy điện 14MĐ8-649.37 để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em và phương tiện, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự.

NÓNG: Diễn biến bất ngờ vụ gần 300 tấn lợn bệnh 'tuồn' vào chợ, trường học

NÓNG: Diễn biến bất ngờ vụ gần 300 tấn lợn bệnh 'tuồn' vào chợ, trường học

Sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, vào các bếp ăn trường học, phụ huynh đồng loạt yêu cầu nhà trường cung cấp thông tin trung thực, minh bạch.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 5 tuổi lái xe chở người tin moi vi phạm giao thông

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 11 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong