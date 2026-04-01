Thông tin MỚI vụ bé gái 5 tuổi lái xe chở người ở Quảng Ninh

Đời sống 01/04/2026 17:42

Một bé gái sinh năm 2021 được giao điều khiển xe máy điện, chở theo người phía sau và di chuyển trên đường. Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, mời các gia đình liên quan làm việc và xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngày 31/3, Công an phường Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, xử lý nghiêm trường hợp giao xe máy điện cho trẻ em điều khiển, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cháu bé khoảng 5 tuổi trực tiếp điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Mai đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xác minh và mời những người có liên quan lên làm việc. Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20 giờ ngày 30/3/2026, tại tuyến đường 331 thuộc khu Hoa Tháp, phường Đông Mai, cháu N.Đ.M (sinh năm 2009, trú tại phường Hiệp Hòa) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 14MĐ8-649.37 chở theo cháu Đ.A.D (sinh năm 2021 - 5 tuổi).

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, trên đường quay về, cháu M. đã dừng xe và để cháu D. (5 tuổi) tự cầm lái điều khiển xe đi một đoạn khoảng 100m trước khi tiếp tục chở cháu D. về nhà. Hành vi này đã được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh cháu Đ.A.D (5 tuổi) trực tiếp điều khiển xe máy điện trên tuyến đường 331 thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh tối 30/3. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ báo Công lý, tại cơ quan Công an, chủ phương tiện là anh N.X.H (bố cháu M.) và anh Đ.C.K (bố cháu D.) đã thừa nhận sự việc và viết bản tường trình. Lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các gia đình và các cháu nhỏ để nhận thức rõ hành vi vi phạm nguy hiểm này.

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm đối với chủ xe máy điện 14MĐ8-649.37 để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em và phương tiện, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự.

NÓNG: Diễn biến bất ngờ vụ gần 300 tấn lợn bệnh 'tuồn' vào chợ, trường học

NÓNG: Diễn biến bất ngờ vụ gần 300 tấn lợn bệnh 'tuồn' vào chợ, trường học

Sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, vào các bếp ăn trường học, phụ huynh đồng loạt yêu cầu nhà trường cung cấp thông tin trung thực, minh bạch.

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?