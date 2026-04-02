Danh tính người phụ nữ dùng AI tạo hơn 400 video bịa đặt 'câu view' trên YouTube

Đời sống 02/04/2026 16:05

Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt một chủ kênh YouTube ở Hải Phòng vì dùng AI dựng hàng trăm video bịa đặt, trong đó có nội dung sai sự thật: 3 sinh viên bị chôn sống ở Đà Lạt.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.K. (33 tuổi, trú tại phường Hồng An, TP Hải Phòng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện kênh YouTube “Ký Sự Bí Mật” đăng tải nhiều video có nội dung bịa đặt, mang tính chất kinh dị, liên quan đến các vụ việc không có thật trên địa bàn.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 6 - 12/2025, bà K. đã sử dụng AI tạo ra 415 video kể chuyện hư cấu nhằm thu hút người xem, tăng tương tác trên kênh “Ký Sự Bí Mật” để hưởng lợi từ nền tảng YouTube.

Trong đó, nhiều video có tiêu đề gây sốc, rùng rợn như “Vụ án Đà Lạt rúng động: 3 sinh viên bị chôn sống trong 1 đêm định mệnh”, “Đà Lạt đẫm máu: người vợ phân xác chồng cùng 2 bạn”, “Giấu xác 60 ngày vì tham 1,5 tỷ đồng”, hay “21 nạn nhân mất tích ở Đà Lạt: phát hiện ngón tay người trong bát phở bò”...

Các video của bà K. đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem và hơn 113.000 người đăng ký theo dõi kênh.

Danh tính người phụ nữ dùng AI tạo hơn 400 video bịa đặt 'câu view' trên YouTube - Ảnh 1
N.T.K. (Hải Phòng) làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, làm việc với cơ quan công an, bà K. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà K. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Việc sử dụng AI để bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Người cha mang ảnh đi lang thang suốt một tháng tìm con gái mất tích

Người cha mang ảnh đi lang thang suốt một tháng tìm con gái mất tích

Suốt một tháng qua, anh Đỗ Duy Tài (43 tuổi, ở phường Xuân Hòa, Đồng Nai) lặng lẽ mang theo tấm ảnh con gái, đi khắp các tuyến đường ở TP.HCM với hy vọng mong manh tìm lại đứa con gái mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   dùng AI tạo video sai sự thật tin bịa đặt tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 8 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong