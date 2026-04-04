Bé trai 19 tháng tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp sau khi uống sữa hộp pha sẵn

Chiều 31/3, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Huy - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, ê-kíp bác sĩ của khoa vừa cứu sống bệnh nhi V.K.B. (19 tháng tuổi, xã Vạn Hưng) bị sốc nhiễm khuẩn nặng, tổn thương đa cơ quan trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, bệnh nhi V.K.B. (19 tháng tuổi, trú tại xã Vạn Hưng) được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, vào tối hôm trước, bé cùng người em sinh đôi sống chung nhà có uống sữa hộp pha sẵn. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, cả hai bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ói và tiêu chảy, tuy nhiên bé còn lại chỉ bị nhẹ với một lần nôn và hai lần đi ngoài.

Riêng bệnh nhi B. diễn tiến nhanh và nặng, nôn ói và tiêu chảy phân lỏng màu xanh trên 10 lần. Gia đình đã tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, buộc phải đưa trẻ đến bệnh viện.

Khi nhập viện tại khoa Nhi, bệnh nhi sốt cao 40°C, li bì, phản ứng kém, tím môi, tay chân lạnh, mạch và huyết áp không đo được. Trẻ có dấu hiệu sốc nặng, nhịp tim nhanh 198 lần/phút, mắt trũng, đi ngoài phân xanh rêu lẫn nhầy. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển vào phòng Hồi sức tích cực Nhi để cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm rất nặng, kèm rối loạn đông máu, tăng men gan và suy thận cấp. Các biểu hiện lâm sàng phù hợp với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn E. coli.

Các bác sĩ đã triển khai điều trị hồi sức tích cực với nhiều biện pháp đồng thời như đặt ống nội khí quản, thở máy, truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và điều chỉnh rối loạn toan - kiềm, điện giải.

Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau 48 giờ điều trị, tình trạng huyết động của bệnh nhi bắt đầu ổn định. Đến ngày thứ 5, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt, trẻ được ngưng thuốc vận mạch, cai máy thở, rút ống nội khí quản và có thể tự thở. Tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Escherichia coli (E. coli) là loại vi khuẩn thường sống trong đường ruột của người và động vật. Phần lớn các chủng E. coli là vô hại, thậm chí còn giúp tiêu hóa thức ăn và tổng hợp một số vitamin. Tuy nhiên, một số chủng gây bệnh có thể xâm nhập vào cơ thể qua thực phẩm hoặc nước bị nhiễm bẩn, gây ra các vấn đề như tiêu chảy, nôn ói, đau bụng, thậm chí nhiễm trùng nặng và sốc nhiễm khuẩn, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, người già hoặc người có sức đề kháng kém.

Việc nhận biết sớm nhiễm khuẩn huyết ở trẻ không dễ, do triệu chứng ban đầu có thể giống với các bệnh sốt thông thường. Tuy nhiên, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như trẻ lừ đừ, phản ứng kém, sốt cao, run hoặc đau cơ, giảm hoặc không tiểu tiện, khó thở, mệt lả, da tái hoặc xuất hiện vân tím.

Theo khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm khuẩn kèm diễn tiến bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể hồi phục sau khoảng 7-14 ngày. Ngược lại, việc chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại di chứng nặng nề lâu dài.

NÓNG: Phát hiện hơn 20 giáo viên, học sinh một điểm trường mắc thủy đậu

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Người phụ nữ bị biến dạng vòng 3 sau khi chi 100 triệu làm đầy vùng hông

Tìm mọi cách để dễ ngủ, cô gái 28 tuổi nhập viện tâm thần vì sai lầm nhiều người mắc

NÓNG: Phát hiện ổ dịch quai bị tại một trường tiểu học, 9 học sinh đều mắc bệnh

Hái rau rừng về nấu ăn, 3 người trong một nhà ngộ độc nặng

NÓNG: Phát hiện hơn 20 giáo viên, học sinh một điểm trường mắc thủy đậu

NÓNG: Thu hồi chocolate tăng cường sinh lý nam chứa chất cấm