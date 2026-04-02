NÓNG: Thu hồi chocolate tăng cường sinh lý nam chứa chất cấm

Sức khỏe 02/04/2026 16:44

Công ty Mỹ thu hồi khẩn cấp hai dòng chocolate hỗ trợ tình dục chứa hoạt chất trị rối loạn cương dương trái phép.

Theo thông tin từ VnExpress, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, cho biết một công ty có trụ sở tại bang California đã chủ động thu hồi sản phẩm sau khi phát hiện có chứa hai thành phần dược phẩm không được công bố là sildenafil và tadalafil. Đây là các hoạt chất thường có trong thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm Gold Lion Aphrodisiac Chocolate Male Enhancement Sachet và Ilum Sex Chocolate Male Sexual Enhancement Booster. Cả hai đều được quảng bá là thực phẩm chức năng và phân phối trên toàn quốc thông qua website của công ty Gear Isle.

Theo cơ quan chức năng, việc đưa các hoạt chất dược phẩm vào sản phẩm mà không công bố rõ ràng có thể khiến người tiêu dùng đối mặt với rủi ro. 

Sildenafil và tadalafil thuộc nhóm ức chế phosphodiesterase loại 5, có tác dụng tăng lưu lượng máu khi có kích thích, từ đó hỗ trợ cải thiện chức năng cương dương.

Tuy nhiên, các hoạt chất này có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách hoặc không có chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt, chúng có khả năng tương tác với các thuốc chứa nitrat thường được dùng trong điều trị bệnh tim mạch. Sự kết hợp này có thể làm tụt huyết áp nghiêm trọng, trong một số trường hợp có thể đe dọa tính mạng.

NÓNG: Thu hồi chocolate tăng cường sinh lý nam chứa chất cấm - Ảnh 1
Mỹ thu hồi khẩn chocolate tăng cường sinh lý nam do chứa chất cấm

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng những người đang điều trị bệnh tim mạch là nhóm có nguy cơ cao khi vô tình sử dụng các sản phẩm chứa sildenafil hoặc tadalafil mà không được kiểm soát. Việc không biết rõ thành phần trong sản phẩm có thể khiến người dùng chủ quan và dẫn đến hậu quả khó lường.

Ngoài nguy cơ tương tác thuốc, các hoạt chất này còn có thể gây ra một số tác dụng phụ. Những biểu hiện thường gặp gồm đau đầu, khó tiêu và nghẹt mũi. Một số trường hợp có thể gặp đau lưng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp trên khi dùng tadalafil. Với sildenafil, dù hiếm gặp nhưng vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực.

Đến thời điểm hiện tại, công ty sản xuất cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào gặp tác dụng phụ liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Tuy vậy, việc thu hồi vẫn được tiến hành nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Doanh nghiệp này đang kêu gọi khách hàng đã mua các sản phẩm nói trên ngừng sử dụng ngay lập tức và gửi trả lại để được hoàn tiền. Đây là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro và kiểm soát tình hình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm chức năng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến tăng cường sinh lý. Người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tham khảo ý kiến của nhân viên y tế khi cần thiết.

Trong trường hợp gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nghi liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, người dùng nên nhanh chóng liên hệ với bác sĩ hoặc cơ sở y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời.

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