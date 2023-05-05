Cuộc sống khó khăn ở tuổi xế chiều của Triểu Chiêu Tiêu Ân Tuấn từng làm mưa làm gió một thời

Nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn từng đảm nhận vai Triển Chiêu đang phải sống cuộc sống vất vả, khổ cực dù đã 56 tuổi.

Ngày 2/5, Sina đưa tin nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn xuất hiện trong một sự kiện tại một huyện nhỏ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tiêu Ân Tuấn thể hiện lại nhạc phim "Bảo liên đăng" - tác phẩm kinh điển làm nên tên tuổi của anh. Tiêu Ân Tuấn thể hiện lại nhạc phim "Bảo liên đăng" tại một sự kiện nhỏ - Ảnh: Weibo Ở tuổi 56, nam diễn viên vẫn giữ phong độ, nhưng mái tóc dài buộc túm sau gáy của ngôi sao màn ảnh khiến người xem khó hiểu. Hiện tại, giọng hát của Tiêu Ân Tuấn cũng đã mai một, không còn ổn định như xưa.

Ngoài ra, trước sự săm soi ngoại hình của truyền thông, Tiêu Ân Tuấn từng gay gắt đáp trả: 'Nếu tôi vẫn giống hồi còn trẻ, chắc sẽ nói tôi là yêu quái, hoặc đi phẫu thuật thẩm mỹ. Việc tôi béo, gầy hay già yếu mọi người không cần quan tâm'. Hiện tại, giọng hát của Tiêu Ân Tuấn cũng đã mai một, không còn ổn định như xưa - Ảnh: Weibo Nhiều năm qua, Tiêu Ân Tuấn không còn đóng phim, nhưng nhiều khán giả vẫn ấn tượng và nhắc lại các vai diễn từng gây sốt màn ảnh một thời do nam diễn viên đảm nhận.

Khán giả đồng tình rằng hiện tại khó tìm được diễn viên nào có động tác võ thuật đẹp mắt, khí chất hiên ngang lẫm liệt, cuốn hút như Tiêu Ân Tuấn. Tiêu Ân Tuấn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam cổ trang". Trong sự nghiệp, nam diễn viên sinh năm 1967 có nhiều vai diễn tiêu biểu như Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý phi đao, Triển Chiêu trong Thất hiệp ngũ nghĩa, hay vai diễn Nhị Lang Thần trong Bảo Liên Đăng. Tiêu Ân Tuấn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam cổ trang" - Ảnh: Weibo Vai diễn Triển Chiêu từng khiến tên tuổi nam diễn viên bùng nổ một thời - Ảnh: Internet Sohu cũng cho biết thêm vài năm trở lại đây, Tiêu Ân Tuấn đổi nghề làm nhiếp ảnh gia, chủ yếu chụp ảnh chân dung phụ nữ. Nam diễn viên có một ê-kíp hỗ trợ chuyên nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, Tiêu Ân Tuấn có thói quen giản dị, tiết kiệm. Tiêu Ân Tuấn đổi nghề làm nhiếp ảnh gia, chủ yếu chụp ảnh chân dung phụ nữ - Ảnh: Weibo Về đời tư, Tiêu Ân Tuấn ly hôn người vợ thứ 2 - Lâm Thiên Ngọc - vào tháng 3/2021. Họ xảy ra tranh cãi kịch liệt, dọn ra sống riêng và cắt đứt hoàn toàn liên lạc vào năm 2018. Trước khi chia tay, Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc gắn bó từ tình bạn đến tình nhân hơn 30 năm. Tiêu Ân Tuấn có hai người con gái với người vợ đầu tiên và một cậu con trai với người vợ thứ hai. Nam diễn viên tìm thấy chỗ dựa ở hai cô con gái.

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ? Nhắc đến màn "cưa sừng" kinh điển trên phim Hoa ngữ sẽ nghĩ ngay đến Dương Quân Quân trong Tây Môn Vô Hận. Khi ấy, nhiều người đã phải đặt câu hỏi: "Vì sao Tiêu Ân Tuấn lại chấp nhận đóng cặp bạn diễn nữ hơn mình nhiều tuổi?".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-kho-khan-o-tuoi-xe-chieu-cua-trieu-chieu-tieu-an-tuan-tung-lam-mua-lam-gio-mot-thoi-578558.html