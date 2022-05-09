Con gái 'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh' Tiêu Ân Tuấn khoe vóc dáng nuột nà, nhan sắc quyến rũ, ai nhìn cũng mê mẩn

Sao quốc tế 09/05/2022 11:01

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, con gái của diễn viên Tiêu Ân Tuấn khiến người người mê mẩn khi khoe dáng trong trang phục áo tắm.

Mới đây, con gái của diễn viên Tiêu Ân Tuấn - Tiêu Mạn Đình đã đăng tải những bức ảnh diện đồ bơi, khoe dáng nuột lên trang Instagram cá nhân của mình. Qua những tấm hình này, có thể thấy người đẹp có nhan sắc "không phải dạng vừa đâu", chẳng hề thua kém bất kỳ nữ minh tinh nào.

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Tiêu Mạn Đình khoe dáng trong bộ bikini 2 dây màu đỏ - Ảnh: Internet

Những bức ảnh mà Tiêu Mạn Đình đăng tải mau chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội xứ Trung. Cư dân mạng không khỏi trầm trồ và ngưỡng một khi ngoài khuôn mặt xinh đẹp, cô lại sở hữu thân hình săn chắc, vòng một "ngồn ngộn" cùng đôi chân dài miên man như vậy.

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Tiêu Man Đình sống với bố từ nhỏ kể từ khi ông ly hôn với Hoàng Uyển Lâm - Ảnh: Internet

Sinh năm 1995, Tiêu Mạn Đình là con gái lớn của "Triển Chiêu" Tiêu Ân Tuấn và người vợ đầu Hoàng Uyển Lâm. Nhờ thế mạnh ngoại hình và chỗ dựa vững chắc, người đẹp cũng tham gia hoạt động nghệ thuật dưới vai trò ca sĩ, diễn viên nhưng không có dấu ấn gì nổi bật. Nhiều người cho rằng tài năng là thứ Tiêu Mạn Đình không hề thiếu nhưng cái bóng từ quá lớn người cha lại là điều khiến cô không thể thành công được.

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Dù hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng Tiêu Mạn Đình không để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng - Ảnh: Internet
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Người đẹp thường xuyên đi bơi và hoạt động cá môn thể thao khác nhau- Ảnh: Internet
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Việc chăm chỉ tập luyện chính là bí quyết để Tiêu Mạn Đình giữ dáng - Ảnh: Internet

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, công chúng còn biết Tiêu Mạn Đình là một cô gái đam mê thể thao. Cô thường chia sẻ những hình ảnh bản thân bơi lội, leo núi, bắn cung, chạy bộ,... lên mạng xã hội. Việc thường xuyên vận động cũng là bí quyết mà người đẹp dùng để giữ dáng.

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