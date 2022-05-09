Con gái 'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh' Tiêu Ân Tuấn khoe vóc dáng nuột nà, nhan sắc quyến rũ, ai nhìn cũng mê mẩn

Mới đây, con gái của diễn viên Tiêu Ân Tuấn - Tiêu Mạn Đình đã đăng tải những bức ảnh diện đồ bơi, khoe dáng nuột lên trang Instagram cá nhân của mình. Qua những tấm hình này, có thể thấy người đẹp có nhan sắc "không phải dạng vừa đâu", chẳng hề thua kém bất kỳ nữ minh tinh nào.

Tiêu Mạn Đình khoe dáng trong bộ bikini 2 dây màu đỏ - Ảnh: Internet

Những bức ảnh mà Tiêu Mạn Đình đăng tải mau chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội xứ Trung. Cư dân mạng không khỏi trầm trồ và ngưỡng một khi ngoài khuôn mặt xinh đẹp, cô lại sở hữu thân hình săn chắc, vòng một "ngồn ngộn" cùng đôi chân dài miên man như vậy.