4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời "thịnh thế" khi được fan săn đón

Sao quốc tế 05/05/2023 08:52

Kể từ năm 2014 đến nay, dòng phim tiên hiệp mỗi lần phát sóng đều làm nên cơn sốt lớn. Cùng điểm danh những bộ phim 'cày trăm lần không chán' trong thập kỷ qua.

1. Cổ kiếm kỳ đàm (2013)

Bộ phim xoay quanh chàng trai Bách Lý Đồ Tô (Lý Dịch Phong) mang trong mình mối thù diệc tộc cùng sát khí tích tụ trong cơ thể khiến Đồ Tô không tìm được chốn dung thân. Sau hành trình lang bạc cùng sự giúp đỡ của Phong Tình Tuyết (Dương Mịch), Phương Lan Sinh (Mã Thiên Vũ),... Bách Lý Đồ Tô đã truy tìm được kẻ thù, tạo nên một loạt truyền kỳ kiếm hiệp chấn động giang hồ.
4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 1

4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 2
Cổ kiếm kỳ đàm (2013) - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Chung Hân Đồng, Kiều Chấn Vũ, Trương Mông,...

4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 3
Cổ kiếm kỳ đàm (2013) - Ảnh minh họa: Internet

Chính thức công chiếu năm 2014 bộ phim tiên hiệp này đã “làm mưa làm gió”, vang danh khắp châu Á trong đó cóa cả Việt Nam. Cũng chính nhờ bộ phim này, tên tuổi của nam chính - nữ chính là Lý Dịch Phong - Dương Mịch lọt top những sao Hoa Ngữ được quan tâm nhất thời bấy giờ.

2. Hoa Thiên Cốt (2015)

Hoa Thiên Cốt dựa theo cuốn tiểu thuyết mạng ăn khách cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Phim xây dựng nghiệt duyên 'tình yêu thầy trò' giữa Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) cùng thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa), mối tình luôn bị ngăn cấm trong xã hội xưa nhưng vẫn không gây ra phản ứng trái chiều khi được phát sóng bởi ẩn chứa sau đó còn là tình người, tình đồng môn và nghĩa cử trong cuộc sống.
4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 4

4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 5
Hoa Thiên Cốt (2015) - Ảnh minh họa: Internet

Đã gần 10 năm trôi qua, có vô số dự án cổ trang tiên hiệp đình đám ra đời, nhưng công chúng vẫn không thể nào quên vẻ ngoài thanh tao, khí chất thần tiên của Bạch Tử Họa cùng nàng Tiểu Cốt nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh năm nào.

3. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (2017)

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa kể về chuyện tình cảm động kéo dài ba đời ba kiếp của Nữ Đế Thanh Khâu - Bạch Thiển Thượng Thần(Dương Mịch) và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình).
4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 6

4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 7
Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (2017) - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều khán giả từng nghĩ bộ phim này khó mà tạo được thành tích gì trên màn ảnh nhưng rồi phim đã thành công, lại còn thành công ở cái tầm khó với tới được. Điều đặc biệt hơn, bộ phim này còn giúp Triệu Hựu Đình mở ra con đường phát triển trên màn ảnh nhỏ và đưa cả nữ phụ Địch Lệ Nhiệt Ba thành đỉnh lưu.

4. Trần Tình Lệnh (2019)

 

 

 

 

 

Trần Tình Lệnh là bộ phim đam mĩ được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Phim có nội dung chính xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) – kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt.
4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 84 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 9

4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời 'thịnh thế' khi được fan săn đón - Ảnh 10
Trần tình lệnh (2019) - Ảnh minh họa: Internet

Sau thành công từ "Trần tình lệnh", Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều trở thành những ngôi sao được săn đón hàng đầu Hoa ngữ

 

Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng?

Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng?

Sự thành công của Trần Tình Lệnh đã giúp tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến gần hơn với công chúng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đầu tiên về tạo hình Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) chưa từng được công bố nhưng lại nhận bão 'chê' của netizen.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ Cổ kiếm kỳ đàm Hoa Thiên Cốt Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Trần Tình Lệnh

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng?

Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng?

Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Một nam diễn viên từng đóng Trần Tình Lệnh tiết lộ 'bí mật hậu trường' của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh

Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh

Tạo hình chưa từng tiết lộ của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh, netizen thở phào vì cũng may tạo hình này không được chọn lên phim

Tạo hình chưa từng tiết lộ của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh, netizen thở phào vì cũng may tạo hình này không được chọn lên phim

Vương Nhất Bác không bận tâm chuyện yêu đương, fan 'Trần Tình lệnh' không ngừng bàn tán xôn xao

Vương Nhất Bác không bận tâm chuyện yêu đương, fan 'Trần Tình lệnh' không ngừng bàn tán xôn xao

Netizen chỉ ra nguyên nhân vì sao Vương Nhất Bác thất bại toàn tập trong diễn xuất kể từ thành công của Trần Tình Lệnh

Netizen chỉ ra nguyên nhân vì sao Vương Nhất Bác thất bại toàn tập trong diễn xuất kể từ thành công của Trần Tình Lệnh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 24 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 54 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz