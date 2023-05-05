4 bộ phim tiên hiệp hot nhất thập kỷ qua: Trần Tình Lệnh bước vào thời "thịnh thế" khi được fan săn đón

Bộ phim xoay quanh chàng trai Bách Lý Đồ Tô (Lý Dịch Phong) mang trong mình mối thù diệc tộc cùng sát khí tích tụ trong cơ thể khiến Đồ Tô không tìm được chốn dung thân. Sau hành trình lang bạc cùng sự giúp đỡ của Phong Tình Tuyết (Dương Mịch), Phương Lan Sinh (Mã Thiên Vũ),... Bách Lý Đồ Tô đã truy tìm được kẻ thù, tạo nên một loạt truyền kỳ kiếm hiệp chấn động giang hồ.

Chính thức công chiếu năm 2014 bộ phim tiên hiệp này đã “làm mưa làm gió”, vang danh khắp châu Á trong đó cóa cả Việt Nam. Cũng chính nhờ bộ phim này, tên tuổi của nam chính - nữ chính là Lý Dịch Phong - Dương Mịch lọt top những sao Hoa Ngữ được quan tâm nhất thời bấy giờ.

2. Hoa Thiên Cốt (2015)

Hoa Thiên Cốt dựa theo cuốn tiểu thuyết mạng ăn khách cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Phim xây dựng nghiệt duyên 'tình yêu thầy trò' giữa Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) cùng thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa), mối tình luôn bị ngăn cấm trong xã hội xưa nhưng vẫn không gây ra phản ứng trái chiều khi được phát sóng bởi ẩn chứa sau đó còn là tình người, tình đồng môn và nghĩa cử trong cuộc sống.



Hoa Thiên Cốt (2015) - Ảnh minh họa: Internet

Đã gần 10 năm trôi qua, có vô số dự án cổ trang tiên hiệp đình đám ra đời, nhưng công chúng vẫn không thể nào quên vẻ ngoài thanh tao, khí chất thần tiên của Bạch Tử Họa cùng nàng Tiểu Cốt nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh năm nào.

3. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (2017)

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa kể về chuyện tình cảm động kéo dài ba đời ba kiếp của Nữ Đế Thanh Khâu - Bạch Thiển Thượng Thần(Dương Mịch) và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình).



Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (2017) - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều khán giả từng nghĩ bộ phim này khó mà tạo được thành tích gì trên màn ảnh nhưng rồi phim đã thành công, lại còn thành công ở cái tầm khó với tới được. Điều đặc biệt hơn, bộ phim này còn giúp Triệu Hựu Đình mở ra con đường phát triển trên màn ảnh nhỏ và đưa cả nữ phụ Địch Lệ Nhiệt Ba thành đỉnh lưu.

4. Trần Tình Lệnh (2019)

Trần Tình Lệnh là bộ phim đam mĩ được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Phim có nội dung chính xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) – kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt.



Trần tình lệnh (2019) - Ảnh minh họa: Internet

Sau thành công từ "Trần tình lệnh", Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều trở thành những ngôi sao được săn đón hàng đầu Hoa ngữ