Vương Nhất Bác không bận tâm chuyện yêu đương, fan 'Trần Tình lệnh' không ngừng bàn tán xôn xao

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nổi lên sau "Trần tình lệnh". Dù bộ phim đã lên sóng được hơn 3 năm, nhưng tính đến nay, dự án đam cải này cùng với cặp đôi chính của phim - Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn nhận được tình cảm to lớn từ khán giả.

Gần đây, một blogger bất ngờ đăng tải bài viết tiết lộ Vương Nhất Bác đã không yêu đương trong thời gian dài, công việc hiện tại rất bận rộn nên sẽ dành toàn tâm toàn ý cho nó. Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều người không khỏi bất ngờ, nhất là cộng đồng người hâm mộ của cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến .

Nhiều người từng tìm ra nhiều bằng chứng cũng như hy vọng cả hai sớm trở thành đôi ngoài đời thực. Tuy hiện tại cả hai không còn tham gia các sự kiện chung với nhau khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác một bước tiến vào hàng ngũ đỉnh lưu lượng nhờ thành công của vai diễn Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh. Ngoại hình điển trai chính là lợi thế lớn giúp chàng mỹ nam này chiếm được sự yêu mến của khán giả. Sau khi tham gia vào loạt dự án truyền hình khác như Phong Khởi Lạc Dương, Hữu Phỉ… Vương Nhất Bác đã quyết định lấn sân sang điện ảnh và đạt được một số thành công, bất chấp diễn xuất bị đánh giá không cao.

Trong khi đó, cùng nổi lên nhờ Trần Tình Lệnh, tuy nhiên sự nghiệp của Tiêu Chiến lại bị đánh giá là đang “giậm chân tại chỗ”. Anh sở hữu lượng fan đông đảo và nhận nhiều dự án phim lớn như: Đấu la đại lục, Tru tiên bản điện ảnh... Tuy nhiên sau đó, người xem dần dà thấy anh mất hút, không còn xuất hiện nhiều trên phim ảnh.

Chưa dừng lại ở đó, bộ phim được xem là tác phẩm đinh của Tiêu Chiến trong năm nay là “Ngọc cốt dao” cũng gặp nhiều vận đen. Bộ phim đã hơn 1 năm kể từ ngày phim đóng máy nhưng dự án vẫn "án binh bất động", có nhiều tin đồn cho rằng bộ phim này sẽ được phát sóng vào năm 2023, nhưng vẫn chưa có thời gian cụ thể.