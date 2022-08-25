Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ?

Sao quốc tế 25/08/2022 23:27

Nhắc đến màn "cưa sừng" kinh điển trên phim Hoa ngữ sẽ nghĩ ngay đến Dương Quân Quân trong Tây Môn Vô Hận. Khi ấy, nhiều người đã phải đặt câu hỏi: "Vì sao Tiêu Ân Tuấn lại chấp nhận đóng cặp bạn diễn nữ hơn mình nhiều tuổi?".

Nhắc đến màn "cưa sừng" kinh điển trên phim Hoa ngữ sẽ nghĩ ngay đến Dương Quân Quân trong Tây Môn Vô Hận. Khi ấy, nhiều người đã phải đặt câu hỏi: "Vì sao Tiêu Ân Tuấn lại chấp nhận đóng cặp bạn diễn nữ hơn mình nhiều tuổi?".

Thời trẻ, Dương Quân Quân cũng là mỹ nhân nổi tiếng, giàu có lại rất thân thiết với Cổ Long. Bởi vậy, khi bà ngỏ lời muốn được làm nữ chính trong tác phẩm của vị tác giả kiếm hiệp này, ông đã chấp bút viết ngay cuốn Tây Môn Vô Hận để dành tặng riêng cho bà. Tuy nhiên, đến khi tác phẩm này hoàn thành và được đưa lên màn ảnh rộng, Dương Quân Quân đã có tuổi.

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ? - Ảnh 1
Tác phẩm vốn được đạo diễn chấp bút tặng Dương Quân Quân nhưng khi hoàn thành thì nữ diễn viên đã có tuổi - Ảnh: Internet

 

Dù phim không quá thành công, nhưng vì nhà chẳng có gì ngoài tiền nên Dương Quân Quân quyết định làm tiếp phiên bản mới trên màn ảnh nhỏ. Lần này, bà mất thêm 6 năm hoàn thiện kịch bản và chấp nhận bỏ ra khoản tiền đầu tư lên đến 30 triệu TWD (~24 tỷ đồng) để tìm soái ca đóng cặp với mình.

Người đầu tiên mà đoàn phim nhắm đến là Mã Cảnh Đào. Tuy nhiên, sau khi vừa nhìn thấy Dương Quân Quân, anh liền quyết định từ chối, chấp nhận bồi thường khoản tiền lên đến 1 triệu HKD (~785 triệu đồng), con số cực khủng vào thời đó. Chẳng những thế, anh còn khuyên một soái ca khác là Hà Gia Kính nên cẩn trọng, đừng vội nhận kịch bản.

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ? - Ảnh 2
Mã Cảnh Đào - Ảnh: Internet

 

Mã Cảnh Đào bỏ phim, Hà Gia Kính cũng từ chối ngay khi vừa nhận được lời mời, đoàn làm phim Tây Môn Vô Hận lâm vào thế khó. Dương Quân Quân quyết định nâng cát-xê đóng phim gấp 10 lần. Và đó là lý do công ty của Tiêu Ân Tuấn cùng Lưu Đức Khải bị thuyết phục, quyết định ký hợp đồng quay Tây Môn Vô Hận.

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ? - Ảnh 3
Hà Gia Kính - Ảnh: Internet

 

Là một diễn viên chuyên nghiệp, Tiêu Ân Tuấn chỉ hơi ngỡ ngàng và lúng túng trong những lần hợp tác đầu tiên mà thôi. Sau khi đã nhập vai thành công, Tiêu Ân Tuấn chẳng hề gặp bất cứ khó khăn nào trong việc phải đóng cặp với Dương Quân Quân. Dù sao nữ diễn viên họ Dương cũng đã có kinh nghiệm diễn xuất trong nhiều bộ phim trước đó.

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ? - Ảnh 4
 Sau khi đã nhập vai thành công, Tiêu Ân Tuấn chẳng hề gặp bất cứ khó khăn nào trong việc phải đóng cặp với Dương Quân Quân - Ảnh: Internet

 

Đáng tiếc là tiền bạc lẫn công sức của cặp đôi chính đều đổ hết xuống sông xuống biển. Phim đã không thành công thì chớ, lại còn vấp phải nhiều tranh luận trái chiều của khán giả khi đó vì sự lệch pha về ngoại hình của cặp đôi chính. Phản ứng của khán giả lớn đến mức Tiêu Ân Tuấn cũng trở nên e dè, không dám nhắc đến Tây Môn Vô Hận.

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ? - Ảnh 5
Phim vấp phải nhiều tranh luận trái chiều của khán giả khi đó vì sự lệch pha về ngoại hình của cặp đôi chính - Ảnh: Internet

 

Dù Tây Môn Vô Hận là một trải nghiệm không đáng nhớ của Tiêu Ân Tuấn, nhưng nhờ vào nó mà nam diễn viên mới có thêm kỷ niệm trong sự nghiệp của mình. Và tác phẩm này cũng giúp Tiêu Ân Tuấn hiểu rằng với một diễn viên chuyên nghiệp thì việc nhập vai là quan trọng nhất, chỉ cần bản thân đủ yêu nghề thì mọi vấn đề khó khăn đều có thể dễ dàng vượt qua.

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ? - Ảnh 6
Phản ứng của khán giả lớn đến mức Tiêu Ân Tuấn cũng trở nên e dè, không dám nhắc đến Tây Môn Vô Hận - Ảnh: Internet

 

Sau vai Cung Nghị trong Tây Môn Vô Hận, Tiêu Ân Tuấn lọt vào mắt xanh nhà sản xuất bộ phim Cổ Long khác là Tiểu Lý Phi Đao. Và nhờ thế mà khán giả chúng ta mới được nhìn thấy một Lý Tầm Hoan kinh điển trên màn ảnh nhỏ, dù hàng chục năm sau ngắm lại vẫn thấy u mê như thường.

 

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