"Đệ nhất nam thần cổ trang" Tiêu Ân Tuấn sẵn sàng giả gái vì chiều con gái

Mới đây, hình ảnh mới của “Nhị Lang Thần đẹp trai nhất màn ảnh” Tiêu Ân Tuấn đã lắc mình thành một cô gái xinh đẹp với “phép thuật Winx Enchantix”. Hóa ra, để chiều lòng hai cô con gái, Tiêu Ân Tuấn đã chấp nhận để ái nữ trổ tài make up, “hô biến” anh thành phái đẹp chỉ trong vòng một nốt nhạc. Có thể thấy được, dù ở tuổi 53 nhưng các đường nét trên gương mặt của Tiêu Ân Tuấn vẫn đẹp đến hút hồn và đặc biệt là đôi mắt như muốn “gây mê” khán giả.

Ngoài nhan sắc “đỉnh chóp” thì sự yêu thương, chiều chuộng mà “đệ nhất nam thần cổ trang” Cbiz dành cho ái nữ cũng khiến mình vô cùng ngưỡng mộ. Cứ nhìn vào tạo hình của Tiêu Ân Tuấn trong những bộ phim như Bảo Liên Đăng, Tiểu Lý Phi Đao, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa... khiến nhiều netizen hút hồn.

Thậm chí, Tiêu Ân Tuấn còn được cộng đồng mạng đặt cho những danh hiệu mỹ miều như “đệ nhất nam thần cổ trang”, “Nhị Lang Thần đẹp trai nhất màn ảnh”, “Triển Chiêu đẹp trai nhất”... là đủ biết rồi đấy! “Mặt tiền” đã hoàn hảo đến vậy, Tiêu Ân Tuấn còn có diễn xuất tinh tế, khiến khán giả nhớ mãi với những bộ phim kinh điển trên màn ảnh. Đây là lý do vì sao mình tiếc nuối đến vậy khi nam diễn viên này dần rút khỏi làng giải trí.

Tiêu Ân Tuấn còn được cộng đồng mạng đặt cho nhiều danh hiệu mỹ miều - Ảnh: Internet

Sự nghiệp đáng nể nhưng Tiêu Ân Tuấn lại gặp nhiều trắc trở trong tình duyên. Anh lựa chọn về chung nhà với người vợ đầu tiên Fendi Hoàng Uyển Lâm ngay khi vừa nổi đình nổi đám và có với nhau hai cô con gái. Tiếc thay, cuộc hôn nhân này chẳng được dài lâu. Có thông tin cho biết, nguyên nhân cặp đôi tan đàn xẻ nghé là do nhà gái không chung thủy. Hơn nữa, khi “toang” với Hoàng Uyển Lâm, Tiêu Ân Tuấn đã chấp nhận cảnh “trắng tay” vì muốn giành quyền nuôi hai con.

Đến năm 2014, Tiêu Ân Tuấn kết hôn với người vợ thứ hai là Lâm Thiên Ngọc trong sự chúc phúc của đông đảo công chúng. Tuy nhiên, cuối tháng 3 vừa qua, tài tử này đã chính thức lên tiếng thừa nhận ly hôn, trở lại với hội độc thân.

Tiêu Ân Tuấn và vợ cũ - Ảnh: Internet

Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc đã nảy sinh mâu thuẫn và sống riêng từ trước đó. Còn nguyên nhân khiến tình cảm của họ rạn nứt là do tính cách nghệ sĩ, mơ mộng, thiếu thực tế của nam diễn viên Bảo Liên Đăng Tiền Truyện.

Chuyện hôn nhân vốn như người uống nước, tự biết ấm lạnh, mình cũng không tiện đánh giá xem ai đúng, ai sai trong việc này. Chỉ biết rằng, hiện tại, cả Tiêu Ấn Tuấn và Lâm Thiên Ngọc đều đã có cuộc sống riêng, lựa chọn riêng sau khi tan đàn xẻ nghé.

Hiện tại, Tiêu Ân Tuấn đang có cuộc sống bình dị, hạnh phúc ở tuổi xế chiều, theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh, du lịch, tránh xa showbiz thị phi.