Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi

Sao quốc tế 05/05/2023 09:42

Sao nam này được quan tâm hơn cả khi lộ tin yêu đương với những đàn chị hơn tuổi là Tần Lam, Dương Mịch. Nam diễn viên vừa vướng tin cầu hôn Tần Lam nhưng bị từ chối.

Dù không quá nổi tiếng, Ngụy Đại Huân luôn nhận được quan tâm từ công chúng khi "cưa cẩm" thành công nhiều mỹ nhân hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa từng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ nào.

Cuối năm 2022, cánh săn ảnh ghi lại hình ảnh Tần Lam tay trong tay cùng Ngụy Đại Huân du lịch tại Tam Á (Hải Nam). Hai bên có những cử chỉ thân mật, anh chủ động giúp bạn gái đẩy hành lý và di chuyển vào khách sạn. Không chỉ vậy, diễn viên Diên hy công lược đã có buổi gặp gỡ gia đình Ngụy Đại Huân.

Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 1
Tần Lam tay trong tay cùng Ngụy Đại Huân du lịch tại Tam Á (Hải Nam) - Ảnh: Weibo
Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 2
Cả hai tình tứ tay trong tay với nhau - Ảnh: Weibo

Trong show truyền hình đầu năm 2023, nữ diễn viên không né tránh khi nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm, song Tần Lam không trực tiếp nhắc đến mà để khán giả tự hiểu. 'Chuyện tình yêu của tôi hiện tại chính là điều mọi người đều nhìn thấy. Cứ từ từ thôi', cô nói.

Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 3
Mối quan hệ của cả hai nảy nở khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Bác sĩ Đường - Ảnh: Weibo

Mối quan hệ của cả hai nảy nở khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Bác sĩ Đường. Tần Lam hơn Ngụy Đại Huân 10 tuổi nhưng không quá chênh lệch khi sánh đôi. Đôi bên từng dành nhiều lời khen “có cánh” cho đối phương khi được báo chí phỏng vấn. Nam diễn viên khen Tần Lam là cô gái dịu dàng, dễ mến. Đối với Tần Lam, đàn em kém tuổi là típ người hài hước, thường xuyên chọc cười cô.

Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 4
Tần Lam hơn Ngụy Đại Huân 10 tuổi nhưng không quá chênh lệch khi sánh đôi - Ảnh: Weibo

Chuyện tình cảm của cặp sao luôn được truyền thông để mắt. Ngày 4/5, thông tin Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam bị từ chối trở thành tin nóng trên Weibo, chiếm vị trí thứ nhất hotsearch. Nguồn tin từ truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) cho biết cả hai ngôi sao rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh vì Tần Lam từ chối lời cầu hôn. Nguyên nhân được đưa ra là diễn viên “Phú Sát Hoàng hậu” không cảm thấy sự đồng nhất trong quan điểm hôn nhân. Việc từ chối khiến tình cảm của họ rơi vào bế tắc, có thể tan vỡ bất cứ khi nào.

Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 5
Thông tin Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam bị từ chối trở thành tin nóng trên Weibo - Ảnh: Weibo

Ngay sau đó, Ngụy Đại Huân lên tiếng trên trang cá nhân, anh cho biết thông tin đang lan truyền khiến hàng loạt bình luận tiêu cực, chỉ trích hướng về phía ba mẹ anh. Nam diễn viên mong cư dân mạng “giơ cao đánh khẽ”.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng nhắc lại quan hệ giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân được truyền thông Hoa ngữ đề cập vào năm 2019, không lâu sau khi cô hoàn tất thủ tục ly hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy. Năm 2020, cặp đôi không ít lần bị giới săn tin bắt gặp hò hẹn. Tuy nhiên, trước những bằng chứng hò hẹn của giới truyền thông, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân chỉ im lặng. 

Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 6
Trước những bằng chứng hò hẹn của giới truyền thông, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân chỉ im lặng - Ảnh: Weibo

Trước truyền thông, nữ diễn viên khẳng định, cô muốn tập trung cho sự nghiệp và chưa nghĩ tới chuyện yêu ai sau vụ ly hôn với Lưu Khải Uy. Từ đầu năm 2021, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân không còn lộ chứng cứ hẹn hò.

Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 7
Từ đầu năm 2021, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân không còn lộ chứng cứ hẹn hò - Ảnh: Internet

Một nguồn tin cho hay, lý do khiến Dương Mịch quyết tâm kết thúc mối quan hệ với Ngụy Đại Huân là vì cô không muốn tiến tới hôn nhân trong khi phía nhà trai liên tục đề nghị chuyện cưới xin. Dương Mịch nhiều lần khẳng định, cô không muốn lại rơi vào cuộc sống ràng buộc bởi hôn nhân để tập trung cho sự nghiệp. 

Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 8
Tên tuổi của Ngụy Đại Huân được quan tâm khi anh đóng cặp cùng Dương Mịch trong show truyền hình thực tế - Ảnh: Weibo

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, từng trực thuộc JYP Entertainment. Anh gây chú ý khi xuất hiện trong các bộ phim như Nhật ký Tô Phi, Thợ săn thành phố, Thời gian để yêu, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng…

Ngụy Đại Huân được cho là con trai cưng của một gia đình giàu có. Anh gia nhập làng giải trí vì đam mê. Mẹ của Ngụy Đại Huân là một doanh nhân có tiếng còn bố anh đang nắm giữa 18 công ty lớn nhỏ khắp Trung Quốc. 

Một nam diễn viên nổi 'rần rần' sau khi tán đổ hai sao nữ hạng A hơn tuổi - Ảnh 9
Ngụy Đại Huân được cho là con trai cưng của một gia đình giàu có - Ảnh: Internet
Rộ tin đồn Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam nhưng bị đàn gái hơn 10 tuổi từ chối

Rộ tin đồn Ngụy Đại Huân cầu hôn Tần Lam nhưng bị đàn gái hơn 10 tuổi từ chối

Sự việc nghiêm trọng đến mức Ngụy Đại Huân phải lên tiếng vì cha mẹ bị công kích.

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