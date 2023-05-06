Hộ Tâm chiếu ngay sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, liệu có nối nghiệp làm 'điên đảo chúng sinh' mê tiên hiệp?

Theo như lịch chiếu hiện tại của Trường Nguyệt Tẫn Minh, khi Hộ Tâm bắt đầu hành trình cũng là lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa kết thúc.
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Mới đây, nền tảng Youku đã ra thông báo chính thức về ngày lên sóng của tác phẩm Hộ Tâm do hai diễn viên trẻ đầy triển vọng Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính. Theo như lịch chiếu hiện tại của Trường Nguyệt Tẫn Minh, khi Hộ Tâm bắt đầu hành trình cũng là lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa kết thúc quãng đường đầy tai tiếng dư luận về chất lượng nội dung, nhưng mang về không ít lợi nhuận từ lượt xem khủng và độ thảo luận, tranh cãi cao ngút trời trên khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Dự án chuyển thể có sự tham gia của hai gương mặt trẻ đang lên là Hầu Minh Hạo và Châu Dã trong vai Thiên diệu và Nhạn Hồi. Ngoài ra còn có Dương Dung - mỹ nhân chuyên trị vai nữ phụ độc ác, Trương Trí Nghiêu - chàng Sở Lưu Hương điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ, Tát Đỉnh Đỉnh - giọng ca Tay Trái Chỉ Trăng đình đám,...
Tính đến thời điểm hiện tại, Hộ Tâm sẽ là là tác phẩm dài tập đề tài tiên hiệp thứ 4 được chiếu ở thị trường Hoa ngữ trong năm 2023 sau Trọng Tử, Sao rơi đọng thành đường và Trường Nguyệt Tẫn Minh. Chưa kể trong năm nay, làng giải trí xứ Trung hiện đang còn rất nhiều bộ phim đề tài tiên hiệp tồn kho đợi chiếu, đi kèm với chúng là những cái tên thu hút hơn như: Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân), Hồ yêu Tiểu Hồng Nương (Dương Mịch, Cung Tuấn), Trần Duyên (Angelababy, Mã Thiên Vũ), Che trời (Doãn Chính, Chúc Tự Đan), Kỳ Kim Chiêu (Hứa Khải, Ngu Thư Hân)...
Tuy đây là một dự án được Youku đầu tư khủng, được xếp vào cấp S của nền tảng, nhưng hai cái tên Hầu Minh Hạo và Châu Dã lại chưa đủ độ tin cậy đối với đa phần khán giả đại chúng. Châu Dã có diễn xuất thất thường, hay bị réo tên vào topic diễn viên đẹp nhưng không biết điều tiết biểu cảm trong diễn xuất. Hầu Minh Hạo cũng có phong độ trồi sụt, ngoại hình lại có phần non nớt so với thiết lập Thiên Diệu trong nguyên tác.
Giữa cơn hồng thủy tiên hiệp hiện nay, Hộ Tâm liệu có thể bứt phá về chất lượng và đánh giá như Sao rơi đọng thành đường hoặc chí ít về thành tích lượt xem như Trường Nguyệt Tẫn Minh không, hay sẽ dẫm vào vết xe đổ Trọng Tử với tình tiết cũ mèm, diễn xuất khó thẩm thấu, lâm vào tình cảnh chẳng mấy ai đoái hoài?