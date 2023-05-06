Hộ Tâm chiếu ngay sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, liệu có nối nghiệp làm 'điên đảo chúng sinh' mê tiên hiệp?

Mới đây, nền tảng Youku đã ra thông báo chính thức về ngày lên sóng của tác phẩm Hộ Tâm do hai diễn viên trẻ đầy triển vọng Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính. Theo như lịch chiếu hiện tại của Trường Nguyệt Tẫn Minh, khi Hộ Tâm bắt đầu hành trình cũng là lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa kết thúc quãng đường đầy tai tiếng dư luận về chất lượng nội dung, nhưng mang về không ít lợi nhuận từ lượt xem khủng và độ thảo luận, tranh cãi cao ngút trời trên khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Theo như lịch chiếu hiện tại của Trường Nguyệt Tẫn Minh, khi Hộ Tâm bắt đầu hành trình cũng là lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa kết thúc

Dự án chuyển thể có sự tham gia của hai gương mặt trẻ đang lên là Hầu Minh Hạo và Châu Dã trong vai Thiên diệu và Nhạn Hồi. Ngoài ra còn có Dương Dung - mỹ nhân chuyên trị vai nữ phụ độc ác, Trương Trí Nghiêu - chàng Sở Lưu Hương điển trai nhất màn ảnh Hoa ngữ, Tát Đỉnh Đỉnh - giọng ca Tay Trái Chỉ Trăng đình đám,...