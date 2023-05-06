Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng

Sao quốc tế 06/05/2023 01:14

"Trường Nguyệt Tẫn Minh" là bộ phim cổ trang Hoa ngữ gây nhiều tranh cãi nhất ở thời điểm hiện tại.

"Trường Nguyệt Tẫn Minh" xoay quanh câu chuyện tình bi thương giữa ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc). Mối tình ngang trái giữa tiên giới và nhân gian ở 3 kiếp luân hồi được dự đoán sẽ lấy đi nước mắt của đông đảo người xem. 

Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 1

Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 2
Bộ phim thu hút người xem bởi tạo hình khí chất, nội dung ngược luyến đẫm nước mắt - Ảnh: Internet

Thế nhưng ngay từ những ngày đầu công chiếu, bộ phim vấp hàng loạt ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như nam chính trang điểm quá đà, nữ chính diễn xuất đi xuống, hya có quá nhiều phân cảnh nhiều 'sạn', không được chỉnh chu.

Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 3

Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 4
Tuy nhiên nam chính để lộ lớp trang điểm mốc phấn trong tạo hình phim mới, hình ảnh gầy gò thiếu sức sống cũng là chủ đề bàn tán xoay quanh bộ phim - Ảnh: Internet

Đỉnh điểm gần đây, khán giả kêu gọi tẩy chay "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vì nghi vấn bộ phim đạo nhái hình ảnh, âm nhạc của tựa game nổi tiếng "Âm Dương Sư", động tác pháp thuật của nhân vật như sao chép y hệt từ nhân vật Tử Huyên của Đường Yên. 

Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 5Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 6

Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 7
Khán giả đồng loạt kêu gọi tẩy chay "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vì nghi vấn bộ phim đang đạo nhái hình ảnh, âm nhạc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù bị tẩy chay, nhưng thành tích của Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn không ngừng tăng. Hiện tại chỉ số nhân vật của nam nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh đang ở vị trí top 1 và 2. Chỉ số phim cũng đứng vững ở top 1 trên bảng xếp hạng. Ngạc nhiên nhất là view Vân Hợp trung hình một tập của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chạm mốc 51 triệu lượt view.

Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 8

Sức hút Trường Nguyệt Tẫn Minh: Càng tẩy chay càng nổi tiếng - Ảnh 9
Siêu phẩm tiên hiệp này còn giúp La Vân Hi - Bạch Lộc 'lột xác', gây dấu ấn mới với khán giả - Ảnh: Internet

Được biết hiện tại, phía đoàn phim vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng sau loạt lùm xùm tố 'đạo nhái' với khán giả. 

 

 

 

Dù gây tranh cãi liên miên, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân hi vẫn 'vượt mặt' phim của Đàm Tùng Vận

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Sau một thời gian lên sóng, "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của Bạch Lộc, La Vân Hi là bộ phim nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả phim cổ trang tiên hiệp.

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