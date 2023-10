Theo Sohu, trong Trường nguyệt tẫn minh, La Vân Hi một mình thủ ba vai Đạm Đài Tẫn/Thương Cửu Mân/Minh Dạ. Mỗi nhân vật lại có bối cảnh và tính cách khác nhau, đây là cơ hội để La Vân Hi thể hiện khả năng diễn xuất, biến hóa đa dạng của mình. Tuy nhiên, trong Trường nguyệt tẫn minh, La Vân Hi bị nhận xét gầy đến mức gây khó chịu và làm hỏng cảm nhận của người xem về một ma thần mạnh mẽ, ngang ngược. Đứng bên nữ chính Bạch Lộc, anh hoàn toàn lép vế, không thể tạo ra được sự cuốn hút của nam chính. Do đó, giữa hai diễn viên thiếu sự tương tác cần có của một cặp đôi trong phim ngôn tình.

Bên cạnh đó, những khán giả khó tính nhận định trong một số phân đoạn, diễn xuất của La Vân Hi khoa trương, làm màu, cố tình diễn dáng vẻ "nguy hiểm, điên cuồng" nhưng không tới. Ngoài ra, cách trang điểm đậm cũng khiến những phân đoạn La Vân Hi vào vai Ma thần Đạm Đài Tẫn không được đánh giá cao.

Ngoài ra, chủ đề thiết lập nhân vật Đạm Đài Tẫn của La Vân Hi và kịch bản Trường nguyệt tẫn minh liên tục nhận những phản hồi không tích cực từ phía khán giả. Người xem cho rằng trong tiểu thuyết gốc, Đạm Đài Tẫn là một kẻ điên cuồng, có nhiều hành vi ác độc nhưng được xây dựng hợp lý, không cố tình tạo vẻ tử tế, đạo đức. Tuy nhiên, khi lên phim, Đạm Đài Tẫn lại thể hiện những đức tính tốt yêu nước thương dân, căm ghét cái ác, phán xử nữ phụ Diệp Băng Thường vì nàng ta trộm tơ tình...

Khi Trường nguyệt tẫn minh ra mắt, La Vân Hi cũng được so sánh với Vương Hạc Đệ, đàn em kém 10 tuổi, vì cùng diễn viên ma thần. Hè năm 2022, Vương Hạc Đệ có sự nhảy vọt về danh tiếng với thành công của phim Thương lan quyết, nhưng La Vân Hi không may mắn như vậy. Các chỉ số truyền thông và lượng người hâm mộ mới của La Vân Hi chỉ tăng nhẹ.