Trường nguyệt tẫn minh vốn là siêu phẩm tiên hiệp được đầu tư về mặt kỹ xảo của Youku. Phim được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi lên sóng, giúp La Vân Hi nâng cao danh tiếng. Thế nhưng sau khi trải qua một nửa chặng đường, những gì nam diễn viên nhận được là đánh giá tiêu cực về ngoại hình, những bài PR ác ý và tranh cãi về vai diễn.

Theo Sohu, trong Trường nguyệt tẫn minh, La Vân Hi một mình thủ ba vai Đạm Đài Tẫn/Thương Cửu Mân/Minh Dạ. Mỗi nhân vật lại có bối cảnh và tính cách khác nhau, đây là cơ hội để La Vân Hi thể hiện khả năng diễn xuất, biến hóa đa dạng của mình. Tuy nhiên, trong Trường nguyệt tẫn minh, La Vân Hi bị nhận xét gầy đến mức gây khó chịu và làm hỏng cảm nhận của người xem về một ma thần mạnh mẽ, ngang ngược. Đứng bên nữ chính Bạch Lộc, anh hoàn toàn lép vế, không thể tạo ra được sự cuốn hút của nam chính. Do đó, giữa hai diễn viên thiếu sự tương tác cần có của một cặp đôi trong phim ngôn tình.