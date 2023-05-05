Trương Đan Phong lần đầu tái xuất sau lùm xùm bị vợ bắt quả tang ngoại tình với trợ lý

Sao quốc tế 05/05/2023 19:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao khi Trương Đan Phong đăng tải video mới về tình hình cuộc sống hiện tại của anh lên trang cá nhân.

Vào ngày 4/5, Trương Đan Phong lần đầu tiên lộ diện sau thông tin ly hôn với Hồng Hân. Nam diễn viên đăng tải lên MXH đoạn video vui vẻ ăn thịt cừu nướng cùng một người bạn. Biểu cảm thoải mái dù đang vướng ồn ào ngoại tình với trợ lý, rạn nứt hôn nhân đã gây tranh cãi.

Trong clip, Trương Đan Phong mặc áo phông rộng tối màu, quần đùi, mang dép lê, đeo kính đen. Nam diễn viên ngồi gác chân trên ghế, liên tục nở nụ cười, đủ thấy tâm trạng vô cùng thảnh thơi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi scandal vừa qua.

Trương Đan Phong lần đầu tái xuất sau lùm xùm bị vợ bắt quả tang ngoại tình với trợ lý - Ảnh 1Trương Đan Phong lần đầu tái xuất sau lùm xùm bị vợ bắt quả tang ngoại tình với trợ lý - Ảnh 2

 

Trước đó, rạng sáng ngày 2/5, Hồng Hân đã đăng đàn tuyên bố chính thức ly hôn với nam diễn viên Trương Đan Phong. Cả hai đã mâu thuẫn trước khi người đẹp Hong Kong đưa ra quyết định chia tay. Sau đó, Trương Đan Phong lên tiếng xác nhận nhưng với phản ứng bất lực, không thể khuyên ngăn được vợ.

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Sau công bố đổ vỡ hôn nhân của Hồng Hân, Tất Oánh - trợ lý Trương Đan Phong - nhiều lần phủ nhận tin tức cặp sao ly hôn. Cô cho biết đã trò chuyện với Hồng Hân. Thông báo ly hôn được nữ diễn viên đưa ra trong lúc nóng giận, mất kiểm soát hành vi. Theo Tất Oánh, vợ chồng người đẹp Nguyên Chấn Hiệp đã bình tĩnh trở lại, tuy nhiên họ cần thêm thời gian để hóa giải hiểu lầm.

Tất Oánh cũng nói rằng mình không phải nguyên nhân khiến Hồng Hân - Trương Đan Phong cãi vã. Nữ trợ lý chia sẻ cô và Hồng Hân xem nhau như chị em tốt. Trước đó, có thông tin cho biết Hồng Hân - Trương Đan Phong đường ai nấy đi vì sao nam ngoại tình lần 2 với Tất Oánh.

Trương Đan Phong lần đầu tái xuất sau lùm xùm bị vợ bắt quả tang ngoại tình với trợ lý - Ảnh 4Trương Đan Phong lần đầu tái xuất sau lùm xùm bị vợ bắt quả tang ngoại tình với trợ lý - Ảnh 5

Trương Đan Phong và Hồng Hân tổ chức đám cưới ở Hong Kong vào năm 2009. Cả hai có một con gái chung và cùng nuôi dưỡng con trai riêng của người đẹp Hong Kong.

Hồng Hân sinh năm 1971, là mỹ nhân nổi tiếng Hong Kong một thời. Cô cùng Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung, Chu Ân là Tứ tiểu hoa đán thập niên 1990 ở showbiz xứ Hương Cảng. Nhà văn Nghê Khuông từng ca ngợi: "Hồng Hân sở hữu vẻ đẹp nhìn một lần khó có thể quên". Các tác phẩm nổi bật của nữ diễn viên có Nguyên Chấn Hiệp, Bay qua tang thương, Hắc phong trại, Như Lai Thần chưởng tái chiến giang hồ…

Trương Đan Phong sinh năm 1981, từng tham gia các phim Hoa Thiên Cốt, Bán sanh duyên, Thâm cung điệp ảnh.

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