Rạng sáng ngày 1/5, Hồng Hân đã bất ngờ đăng đàn tuyên bố chính thức ly hôn với nam diễn viên Trương Đan Phong: "Tôi và Trương Đan Phong không còn là vợ chồng nữa". Bài đăng ngay lập tức khiến dân tình xôn xao. Tuy nhiên, điểm lạ thường chính là chia sẻ này liên tục bị xóa rồi đăng lại đến 3 lần, đến nỗi Hồng Hân phải tag ngay tài khoản Trương Đan Phong vào, tố nam diễn viên là người đã nhấn xóa bài đăng của mình.

Trương Đan Phong - ông xã Hồng Hân - bị chỉ trích vì cặp kè với trợ lý riêng. - Ảnh: Internet

Bị Hồng Hân nhắc tên trực tiếp, Trương Đan Phong lúng túng nhưng cũng thừa nhận chuyện đã ly hôn với Hồng Hân: "Chúng tôi không còn gì với nhau nữa". Khi được hỏi về hành động xóa bài đăng của Hồng Hân, tài tử Hoa Thiên Cốt phủ nhận. Đến khi có một cư dân mạng hỏi về chuyện Trương Đan Phong ngoại tình, đang sống cùng trợ lý, nam diễn viên đã tức giận đòi kiện cư dân mạng, cho rằng bản thân đang bị vu khống.