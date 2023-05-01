Hồng Hân bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 5 năm chồng ngoại tình khiến cộng đồng mạng xôn xao.
- Giữa tin đồn ngoại tình trợ lý, Trương Đan Phong cùng vợ Hồng Hân tổ chức sinh nhật cho con gái
- Ông xã Hồng Hân vẫn 'chứng nào tật nấy', tiếp tục qua lại với nhân tình sau bê bối
Rạng sáng ngày 1/5, Hồng Hân đã bất ngờ đăng đàn tuyên bố chính thức ly hôn với nam diễn viên Trương Đan Phong: "Tôi và Trương Đan Phong không còn là vợ chồng nữa". Bài đăng ngay lập tức khiến dân tình xôn xao. Tuy nhiên, điểm lạ thường chính là chia sẻ này liên tục bị xóa rồi đăng lại đến 3 lần, đến nỗi Hồng Hân phải tag ngay tài khoản Trương Đan Phong vào, tố nam diễn viên là người đã nhấn xóa bài đăng của mình.
Bị Hồng Hân nhắc tên trực tiếp, Trương Đan Phong lúng túng nhưng cũng thừa nhận chuyện đã ly hôn với Hồng Hân: "Chúng tôi không còn gì với nhau nữa". Khi được hỏi về hành động xóa bài đăng của Hồng Hân, tài tử Hoa Thiên Cốt phủ nhận. Đến khi có một cư dân mạng hỏi về chuyện Trương Đan Phong ngoại tình, đang sống cùng trợ lý, nam diễn viên đã tức giận đòi kiện cư dân mạng, cho rằng bản thân đang bị vu khống.
4/2019, một hãng tin của Trung Quốc bất ngờ tung ảnh là bằng chứng về việc ông xã Hồng Hân - Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý Tất Oánh, vốn là bạn thân của cả gia đình. Loạt ảnh này được chụp khi tài tử đi quay phim ở Trùng Khánh vào dịp đầu năm mới. Cả hai mặc đồ ngủ, cùng ở suốt trong phòng suốt 7 tiếng đồng hồ đến tận sáng hôm sau.
Ồn ào ngoại tình của Trương Đan Phong từng khiến cả Cbiz "dậy sóng" - Ảnh: Internet
Cặp nhân tình này sau đó đã vấp phải làn sóng chỉ trích thậm tệ từ công chúng, hình ảnh, danh tiếng của sao nam họ Trương cũng vì thế mà tuột dốc không phanh. Giữa thị phi, Hồng Hân chọn cách tha thứ cho chồng.
Đến gần đây, cả hai đã không còn xuất hiện bên nhau. Trang cá nhân của cô chủ yếu có hình ảnh của ba mẹ con bên nhau, Trương Đan Phong không lộ diện. Ngôi sao Nguyên Chấn Hiệp còn dành nhiều thời gian đi chơi với những người bạn gái thân thiết, khiến công chúng cho rằng cô "tìm bạn giải sầu". Thậm chí, sinh nhật của con gái lẫn con trai riêng của vợ, Trương Đan Phong đều không xuất hiện.