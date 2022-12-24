Trương Đan Phong bị dân mạng soi ra bằng chứng ngoại tình với 'tiểu tam' Tất Oánh

Sao quốc tế 24/12/2022 18:20

Tài tử Trương Đan Phong mới đây đã bị cho đang có mối quan hệ ngoài luồng đăng sau lưng bà xã Hồng Hân.

Mới đây theo một số thông tin uy tín từ báo Trung Quốc, tài tử Trương Đan Phong vẫn dan díu với Tất Oánh gây xôn xao mạng xã hội từ hôm 23/12. Theo các bài đăng trên Weibo, Tất Oánh vẫn là quản lý của Trương Đan Phong sau lùm xùm năm 2018. Cô phụ trách mọi hoạt động của anh chàng từ A tới Z.

Trương Đan Phong bị dân mạng soi ra bằng chứng ngoại tình với 'tiểu tam' Tất Oánh - Ảnh 1
Trương Đan Phong và vợ - Ảnh: Internet

Gần đây, Trương Đan Phong ký hợp đồng hợp tác với một nhãn hàng, với thỏa thuận tới một phòng khách sạn, livestream cho thương hiệu trong khoảng 8 giờ. Giữa hai bên có bất đồng do dạng phòng mà nhãn hàng book không được phía Trương Đan Phong ưng ý. Ngay lập tức, nam diễn viên buộc phải đổi phòng khách sạn và người lên kế hoặch cho điều này chính là Tất Oánh, ngay lập tức không ít fan cho rằng cô nàng muốn làm như vậy để có thể ở gần Trương Đan Phong hơn. 

Trước ồn ào của chồng, Hồng Hân - không giống lần đầu lên tiếng bênh vực anh - hiện im lặng. Có nguồn tin nói cô đau khổ vì chồng không dứt được "tiểu tam".Tuy nhiên, một số người thì lại cho rằng cô nàng không được phép yếu đuối và phải dứt khoát trong vụ việc lần này. 

Trương Đan Phong bị dân mạng soi ra bằng chứng ngoại tình với 'tiểu tam' Tất Oánh - Ảnh 2
Tất Oánh chụp hình cùng gia đình Trương Đan Phong - Ảnh: Internet

Ồn ào của gia đình Hồng Hân - Trương Đan Phong từng nổ ra năm 2018, khi Đan Phong bị nghi ngờ có tình cảm với Tất Oánh - quản lý riêng của mình. Cả hai bị bắt gặp chụp ảnh thân thiết bên nhau nhiều lần, còn mặc áo đôi, đi giày đôi, nhẫn đôi. 

Trương Đan Phong sinh năm 1981 và được nhiều người biết đến qua phim truyền hình Hoa thiên cốt. Nhờ danh tiếng của vợ, tài tử nhận được nhiều lời mời đóng phim và được khán giả biết đến nhiều hơn.

Hồng Hân sinh năm 1971, được khán giả biết đến với các phim Ma Đao Hiệp Tình, Vong mệnh thiên nhai, Nguyên Chấn Hiệp... Cô từng yêu tài tử Mạc Thiếu Thông và có con với anh, tuy nhiên hai người không kết hôn. Sau khi chia tay ngôi sao họ Mạc, Hồng Hân làm mẹ đơn thân.

Trương Đan Phong và Hồng Hân quen nhau khi cả hai cùng tham gia bộ phim Em đồng ý năm 2004. Nam diễn viên Đại lục từng thổ lộ anh trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên nhìn thấy nữ diễn viên lớn hơn mình 10 tuổi và đã có một con. 

Từ khóa:   Trương Đan Phong Hồng Hân Tất Oánh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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