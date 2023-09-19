Chung Sở Hy bị tẩy chay vì 'đóng phim là phụ, kiếm bạn trai là chính' sau nhiều dự án

Sao quốc tế 19/09/2023 14:30

Chung Sở Hy đã trở nên nổi bật hơn bạn học nhờ nhan sắc chuẩn diễn viên màn ảnh. Cô cũng thuận lợi học tập khoa vũ đạo rồi tốt nghiệp, sau đó dễ dàng tiến thân vào sự nghiệp nhờ sự vượt trội về ngoại hình.

Mới đây, trang QQ đã gọi thẳng Chung Sở Hy là "Dương Dương bản nữ" khi cứ đóng phim với ai là sẽ có tin hẹn hò với bạn diễn đó.

Người đầu tiên bùng nổ tin hẹn hò với Chung Sở Hy là Hắc Trạch, nam phụ đóng cùng cô trong Lạc Lối Dưới Lòng Côn Luân. Cả hai còn bắt gặp cùng nhau đi quán rượu. Tuy nhiên về sau, nữ diễn viên đã phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Chung Sở Hy bị tẩy chay vì 'đóng phim là phụ, kiếm bạn trai là chính' sau nhiều dự án - Ảnh 1

 

Sau Lạc Lối Dưới Lòng Côn Luân, Chung Sở Hy lại có tin hẹn hò với Trương Vân Long, bạn diễn của cô trong phim Khoảng Cách Xa Nhất. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp đến nhà nhau và ở qua đêm, và sau đó 2 phía cũng không lên tiếng và khiến khán giả tin là thật. Cặp đôi này vẫn im lìm và được cho là hạnh phúc bên nhau.

Chung Sở Hy bị tẩy chay vì 'đóng phim là phụ, kiếm bạn trai là chính' sau nhiều dự án - Ảnh 2

Cho đến thời gian gần đây, khi Chung Sở Hy tham gia dự án mới mang tên Nếu Trốn Chạy Là Định Mệnh Của Anh, trong đó cô đóng cặp với Hầu Văn Nguyên. Sau đó, cả hai lại bị bắt gặp cùng nhau đi chơi qua đêm, có cả ảnh chụp. Điều này dấy lên nghi vấn về việc Chung Sở Hy chia tay Trương Vân Long, chuyển sang quen Hầu Văn Nguyên.

 

Chung Sở Hy bị tẩy chay vì 'đóng phim là phụ, kiếm bạn trai là chính' sau nhiều dự án - Ảnh 3

Ngoài ra, Chung Sở Hy còn tiếp tục khiến khán giả hoang mang khi lộ chuyện hẹn hò riêng với Cung Tuấn khi cả hai đóng chung Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió. Thậm chí, cặp đôi từng tham dự LHP Cannes này còn bị bắt gặp đi ăn riêng, vi phạm quy tắc phòng dịch COVID-19. Thông tin này khiến khán giả càng thêm ngán ngẩm về nữ diễn viên 9X khi "thay bạn trai như thay áo", còn phim ảnh thì càng ngày càng xuống cấp.

Chung Sở Hy bị tẩy chay vì 'đóng phim là phụ, kiếm bạn trai là chính' sau nhiều dự án - Ảnh 4

Năm 2013 đánh dấu lần đầu Chung Sở Hy đóng phim, thông qua dự án mang tên Phòng Hộ Sản Thân Yêu nhưng vẫn còn mờ nhạt. Đến khi đóng phim Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Chung Sở Hy mới bắt đầu gây chú ý, còn thắng giải Tân binh Hoa Biểu. Cô nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của ngôi sao Thành Long, và được chọn đóng vai Nhiếp Tiểu Thiến trong phim Đại Chiến Âm Dương. Kể từ đây, Chung Sở Hy có danh xưng "Long nữ lang", hay "nàng thơ" của Thành Long.

Chung Sở Hy bị tẩy chay vì 'đóng phim là phụ, kiếm bạn trai là chính' sau nhiều dự án - Ảnh 5

 

Thế nhưng sau Đại Chiến Âm Dương, sự nghiệp của Chung Sở Hy lại không bùng nổ, ngược lại tụt dốc không phanh.  Các dự án điện ảnh của cô đều thất bại. Hai bộ phim Kiều Mạch Sinh Trưởng và Bát Nguyệt Vị Ương của cô đóng chính đều thất bại về điểm số chuyên môn lẫn doanh thu.

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